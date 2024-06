De forma a antecipar o dia em que se celebra o aniversário de Fernando Pessoa, 13 de junho, a Urban Sketchers Portugal, que reúne artistas cuja grande paixão é desenhar, vai homenagear, no dia 12 de junho, a Lisboa de Fernando Pessoa desenhando-a a partir da vista panorâmica do restaurante do Lisboa Pessoa Hotel, o Mensagem, que fica junto ao largo do Carmo.

O conceito do Lisboa Pessoa Hotel nasceu do desejo de criar um projeto que aliasse a hotelaria ao turismo literário e da vontade de divulgar o património português associado à literatura. Assim, o hotel homenageia a vida e obra de Fernando Pessoa.

A iniciativa decorre das 15h30 às 17h30, no dia 12 de junho, e contará com cerca de 20 participantes.

A entrada é livre para quem pretender observar este momento e desfrutar da vista para Lisboa, nomeadamente para o Castelo de São Jorge, rio Tejo e Ruínas do Carmo.

Neste dia, os desenhos da edição anterior da Urban Sketchers vão compor uma exposição para assinalar aquele que seria o 136º aniversário de Fernando Pessoa.