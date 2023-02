Apesar de permanecer fiel à sua essência, esta tendência para o novo ano leva-nos a olhar para os elementos mais simples e minimalistas como os mais luxuosos, criando um universo onde o mobiliário de qualidade premium nos arrebata com o seu charme natural. E ainda que as formas e os materiais orgânicos tenham sido populares no passado, em 2023 iremos assistir a um foco ainda maior na naturalidade de materiais como a madeira.

Peças minimalistas e naturais como as cadeiras Rola e Arco, as mesas Family e Pargo, e a estante Tao serão algumas das grandes apostas da Boa Safra para este ano, seguindo assim um conceito de "plain is the new luxury". Com linhas

simples, elegantes e suaves, estas peças ajudam a criar um ambiente onde o conceito de luxo é confortável, refinado e subtil, mas ainda assim verdadeiramente presente em cada pormenor e escolha.

Em harmonia com a natureza, este luxo natural defendido pela editora de design sustentável português leva-nos a refletir igualmente sobre a sustentabilidade, que é também ela uma das grandes tendências de design de interiores para 2023.

Apesar de não ser um conceito novo, a sustentabilidade - que na Boa Safra é vista não como uma simples trend, mas antes como uma prática essencial e crucial - continuará a ditar a forma como olhamos para as nossas casas e, consequentemente, as peças que escolhemos para o nosso lar.

