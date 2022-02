É só o dia dos namorados se aproximar que os solteiros começam a sentir a pressão de estarem sozinhos. Com tantas ofertas e campanhas a celebrar os casais, o The Hood, conhecido como o “anti-mall”, decidiu ir em contramão do dia de São Valentim e oferecer uma programação divertida para quem ainda não encontrou o seu par. Mas os apaixonados também são bem-vindos.

A atriz Maria Sampaio Cabral convida a todos para um date mais que especial no dia 13, às 15h00, na zona de ativações do espaço.

Uma conversa, aberta ao público e gratuita, descontraída e cheia de bom humor, para partilhar histórias de amor e não tão amores assim, dar dicas de flirt e de como manter a chama dos relacionamentos.

Além da conversa, a atriz também irá oferecer prémios disponibilizados pelos inquilinos do The Hood, a quem se atrever a partilhar as suas próprias histórias.

Mas a celebração não acaba por aí. Para os proudly singles, o The Hood tem um presente especial. Os primeiros 50 que postarem uma foto no espaço com o hashtag #ProudlySingle e responderem “em que cidade fica o anti-mall mais cool de Portugal?”, poderão girar a roleta da sorte e ganhar uma série de descontos para serem usados no local.

As atividades de não São Valentim acontecerão no domingo, dia 13, a partir de 14h00 horas, no The Hood, na Amadora.