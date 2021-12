Em dezembro, o Atelier OCUBO propõe um conjunto de experiências sensoriais, interativas e luminosas, que podem ser vistas na Alfândega do Porto, no Reservatório da Mãe d’Água das Amoreiras e no Jardim Botânico Tropical de Belém, em Lisboa.

Em O Fabuloso Circo de Natal, a decorrer até dia 9 de janeiro de 2022 na Immersivus Gallery, na Alfândega do Porto, e no Reservatório da Mãe d’Água das Amoreiras, em Lisboa, há de tudo como nos outros circos: palhaços, animais, acrobatas, um mágico e uma orquestra.

créditos: Atelier OCUBO

No seu conceito global, as personagens, o ambiente e as animações transformam este circo digital numa experiência imersiva 360º, na qual o público é guiado pela inconfundível voz de Nuno Markl.

No Porto, o espetáculo conta com três sessões diárias de terça a domingo (10h00, 14h00 e 17h00) e os preços dos bilhetes variam entre os 7,50 e os 10,50 euros. Em Lisboa, o espetáculo conta, também, com três sessões diárias de terça a sexta-feira (16h00, 18h00, 20h00) e com duas aos sábados e domingos (10h00 e 13h00). Os bilhetes custam entre os 10 e os 20 euros.

A 2ª edição de Magical Garden em Belém

Após o sucesso do ano passado, o atelier OCUBO voltou ao Jardim Botânico Tropical da Universidade de Lisboa, espaço contíguo ao Mosteiro dos Jerónimos, desta vez com Magical Garden – Alice, uma proposta inspirada nas histórias do escritor britânico Lewis Carroll, mais concretamente no fantástico mundo de Alice no País das Maravilhas.

Até 17 de abril do próximo ano, e após o pôr-do-sol, miúdos e graúdos são convidados a percorrer os vários espaços do jardim, um trajeto com cerca de um quilómetro repleto de esculturas luminosas, hologramas, ambientes sonoros, e deslumbrantes efeitos visuais criados com luzes e lasers.

Magical Garden – Alice créditos: Atelier OCUBO

O público poderá ainda descarregar uma aplicação de realidade aumentada que permitirá acrescentar magia a um dos cenários desta viagem verdadeiramente sensorial e interativa. Nas próximas duas semanas, Magical Garden – Alice realiza-se de domingo a quinta-feiras, com várias sessões por dia, de meia em meia hora, a partir das 18h00.

Nos dias 24, 25, 31 de dezembro e 1 de janeiro, o espetáculo encontra-se encerrado. O preço dos bilhetes varia entre os 10 euros e os 17,5 euros. Estão também disponíveis condições especiais para famílias (a partir de 2 adultos + 1 criança entre os 4 e 17 anos), assim como para residentes no concelho de Lisboa, seniores, estudantes, pessoas com mobilidade reduzida e jovens dos 4 aos 17 anos. Crianças até aos 3 anos têm acesso gratuito.

Conhecer quatro génios da História da Arte de forma divertida e inovadora

Ainda no cabaz das propostas natalícias, o atelier OCUBO propõe as exposições multimédia Il Divino Michelangelo & Il Genio Da Vinci e Impressive Monet & Brilliant Klimt.

Na primeira, os visitantes vão poder percorrer algumas das principais criações e invenções de dois vultos do período renascentista — Michelangelo e Leonardo Da Vinci—, numa viagem onde não vão faltar referências às pinturas que figuram no teto da Capela Sistina, nem a Mona Lisa, um dos retratos mais emblemáticos da história da pintura.

Já Impressive Monet & Brilliant Klimt, que se inspira na obra de dois nomes incontornáveis do impressionismo e simbolismo, é um autêntico “mergulho virtual” nas paisagens e retratos do artista francês Claude Monet, assim como no famoso O Beijo, de Gustav Klimt. Ambas as exposições surpreendem pela elevada complexidade técnica das projeções de vídeo, fazendo com que o público se sinta envolvido pelo próprio conteúdo.

Impressive Monet & Brilliant Klimt e Il Divino Michelangelo & Il Genio Da Vinci integram a programação da Immersivus Gallery, no Porto e em Lisboa.

Impressive Monet & Brilliant Klimt créditos: Atelier OCUBO

Magical Garden no Porto até ao final de dezembro

O público da Invicta ainda tem uma última oportunidade para visitar o espetáculo Magical Garden, que se encontra a decorrer até 30 de dezembro no Jardim Botânico do Porto.

Os visitantes são convidados para uma misteriosa e luminosa volta ao mundo, onde cabem esfinges do Egipto, budas japoneses, dinossauros, felinos e outros animais, plantas e cenários exóticos.

O projeto, que foi desenvolvido em parceria com a Câmara do Porto e com o Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto, já foi visto por mais de 100 mil pessoas.

Até à data de encerramento está aberto todos os dias, exceto a 24 e 25 de dezembro. Os bilhetes custam 8 euros de segunda a quinta, e 10 euros de sexta a domingo.