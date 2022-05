Um brinde a mais um fim de semana. Descubra as melhores sugestões para aproveitar os dias de sol

Odeio a minha irmã

Viana do Castelo | espetáculo | 22 mai.: 16h | M/6

O Teatro Municipal Sá de Miranda recebe a peça “Odeio a Minha Irmã” da companhia Teatromosca. Pedro Alves encena o espetáculo que narra a divertida história de duas irmãs com personalidades muito fortes. O humor junta-se a uma linguagem inventiva para dar vida a dois monólogos. Será impossível conter as gargalhadas.

175 anos do Banco de Portugal

Lisboa | concerto | 21 mai.: 16.30h | M/0

O Banco de Portugal completa 175 anos. Para celebrar com todos os visitantes, o Banco de Portugal, apoiado pela Câmara Municipal de Lisboa, organiza um concerto de entrada livre na Praça do Comércio. Além de muitas surpresas, as melodias são assinadas pela Orquestra Metropolitana de Lisboa e por João Gil.

Jardins à porta aberta

Lisboa | festival | 21, 22, 28, 29 mai. | M/0

A 9.ª edição do festival Jardins Abertos estende-se ao longo de dois fins de semana consecutivos. Nos últimos dias de maio, os jardins de Lisboa abrem as suas portas, com uma série de visitas e atividades gratuitas. O Jardim da Procuradoria-Geral da República, a Estufa Fria de Lisboa, o Jardim do Palacete de São Bento e o Jardim Botânico Tropical são alguns dos espaços que recebem o evento.

Jogos de tabuleiro para toda a família

Cascais | festival | 21, 22 mai.: 10h-20h | M/0

O primeiro Festival de Jogos de Tabuleiro para famílias tem lugar este fim de semana no Salão Preto e Prata do Casino Estoril. Desenvolvido em parceria com a Estrelas & Ouriços, o evento pretende estimular momentos de partilha em família e promover o conhecimento dos jogos fora do ecrã. Há opções para agradar a qualquer um.

Concertos para bebés

Loulé | concerto | 22 mai.: 10h | até aos 3 anos

O Cine-Teatro Louleteano recebe o espetáculo “Eletrónica Sem Tempo”, totalmente dedicado aos bebés. Quando somos pequenos, queremos aprender o mundo todo. Não só o mundo que existe, mas também o mundo que vai existir. Por isso, há sons especiais como a água, o vento, o fogo ou as vozes humanas e a música. O compositor Carlos Caires dá vida a este conceito.