“Já queria conhecer a ilha há algum tempo. Se calhar, não seria a primeira prioridade, mas dada a condição pandémica e os benefícios que o Governo disponibiliza [testes à covid-19 gratuitos em laboratórios convencionados, por exemplo] fazia todo o sentido vir agora”, contou à agência Lusa Daniela Teixeira.

Junto à entrada da Caldeira Velha, uma cascata de água quente férrea no concelho da Ribeira Grande, Daniela aguarda pela entrada no Monumento Natural, elogiando a beleza das paisagens naturais dos Açores.

A jovem chegou “há poucos dias de Lisboa”, mas antes já tinha visitado a ilha Terceira com o mesmo grupo de amigos que está agora na ilha de São Miguel.

“É a primeira vez que estou em São Miguel”, realçou à Lusa, acompanhada pelos amigos à porta de entrada da Caldeira Velha.

Sandra Pires viajou também até São Miguel no mesmo grupo de amigos e partilha com Daniela o facto de ser “a primeira vez” que visita São Miguel.

A jovem diz que “já tinha” nos “planos conhecer a ilha”, mas a existência de testes gratuitos à covid-19, obrigatórios para evitar a quarentena, “foi uma facilidade e, claro, uma ajuda” para marcar esta viagem.

Aliando a natureza e as condições de “segurança” encontradas nos Açores, Zelina, de 25 anos, e Mia, de 35, optaram também pela visita, pela primeira vez, à ilha de São Miguel.

Nas Sete Cidades, um dos principais pontos turísticos da ilha, que ostenta o galardão de uma das sete maravilhas de Portugal, são muitos os turistas que aproveitam um dia de sol no miradouro da Vista do Rei, com uma paisagem “deslumbrante” sobre a freguesia e as duas lagoas.

É o caso de duas jovens alemãs que confessam à Lusa estarem “maravilhadas” com a paisagem, em concreto com a natureza envolvente às lagoas.

“É lindo. E já fizemos este trilho à volta das Lagoas”, descreveu Mia.

Ambas garantem que não foi difícil escolher este destino, “por causa da natureza” e “do imenso oceano”, numa estadia que se vai manter por “duas semanas”.

Zelina conta que teve “boas” referências através de “uma amiga” que lhe falou dos Açores.

“Surpresa positiva” foi também saberem que “não precisavam de pagar o teste à covid-19”, apesar de criticarem “a imposição” de o realizarem “mais do que uma vez”, porque a permanência na ilha se prolonga.

Nas portas da cidade de Ponta Delgada, os Silvas juntam-se para uma foto de família, tendo como pano de fundo a marginal.

“Com o covid, não dava para ir para viagens pouco seguras. Aqui sentimo-nos bem”, disse João, de 47 anos.

A família com dois filhos, partiu do Norte do país rumo a São Miguel, onde espera desfrutar de “oito dias” de um “merecido descanso”.

O Governo dos Açores suporta o custo dos testes covid-19 prévios ao embarque para a região, realizados 72 horas antes da partida do voo do aeroporto de origem.

Para além disso, o Governo dos Açores atribui um incentivo financeiro a quem faz o teste previamente à viagem, valor que depois é “utilizável, exclusivamente, na aquisição de bens ou serviços, em qualquer dos estabelecimentos da rede de aderentes”.

A iniciativa “Voucher Destino Açores Seguro”, para promover a realização de testes de despiste à infeção por SARS-CoV-2, que provoca a covid-19, prévios ao embarque para a região, é fixado “em 35 euros para todos os passageiros não residentes, com idade superior a 12 anos, que embarquem em aeroportos situados em território continental e na Região Autónoma da Madeira.

O mesmo acontece com as restantes viagens com origem no estrangeiro e que desembarquem nos aeroportos nas ilhas de Santa Maria, São Miguel, Terceira, Pico e Faial, sendo emitido um vale por cada passageiro”.