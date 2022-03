Tão poucos dias e tantos programas. Viva o fim de semana ao máximo com estas sugestões

Um musical com cheirinho a inverno

Porto | espetáculo | 20 mar.: 15.30h | M/6

O clássico do compositor Tchaikovsky está de volta ao Coliseu do Porto em formato musical. Na noite de Natal, os jovens Clara e Fritz, recebem do seu adorado padrinho uma prenda invulgar: um quebra nozes. Clara apaixona-se de imediato pelo brinquedo, embarcando numa jornada digna de um conto de fadas. As aparências iludem e a diversão é garantida.

Os monstros chegaram à biblioteca

Santa Maria da Feira | cinema | 20 mar.: 10.30h | M/5

A Biblioteca de Santa Maria da Feira recebe uma sessão de cinema muito especial. Desta vez, a aventura responde pelo nome “Os Monstros do Wrestling”, uma longa-metragem cheia de ação. Num mundo onde o wrestling com monstros é um desporto global, a jovem Winnie procura seguir as passadas do pai, transformando um adorável ser no próximo campeão.

De som em tom

Coimbra | oficina | 19 mar.: 11h | M/2

O Teatro da Cerca de São Bernardo dedica os sábados às brincadeiras em família. Na oficina “Som a Som, Tom a Tom”, os exercícios auditivos e instrumentais são os grandes protagonistas, à medida que as crianças aprendem a história do som. Através da brincadeira e da comunicação, sensibilizam-se os mais jovens para a importância da música.

Mundo da animação

Lourinhã | oficina | 19 mar.: 10.30h-12.30h | M/6

Sempre desejou entrar no fascinante mundo da animação? A Galeria Municipal da Lourinhã promove uma atividade que instrui adultos e crianças sobre o vasto mundo do desenho animado. De forma lúdica, pedagógica e artística, são delegadas técnicas para que os participantes possam criar as suas próprias animações.

História de Portugal em 90 minutos

Lisboa | espetáculo | 19 mar.: 16h | M/6

No Teatro Bocage, a história de Portugal conta-se de forma rápida e alegre. Em “A Alegre História de Portugal em 90 Minutos”, o orgulho de ser português e a determinação no desbravar de horizontes além-mar ditam o mote da comédia. Um espetáculo imperdível para um público de todas as idades.