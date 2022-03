A 19 e 20 de março, o rap chega à Casa Fernando Pessoa para provar que cabe muita poesia neste género musical. Integrado no programa do museu para o Dia Mundial da Poesia, surge a oficina “O que sei eu de mim?", encabeçada pela rapper e ativista Telma Tvon.

A atividade pretende refletir sobre o poder das palavras ditas em voz alta. A capacidade de pensamento é diferente quando o som entra na equação. Pensamos que sabemos tanto sobre o que nos rodeia. Mas, afinal, o que sabemos sobre nós? As respostas convertem-se em versos, poemas e rimas. Uma vez mais, a arte nasce onde menos se espera.

Todos os jovens dos 14 aos 18 anos estão convidados a participar, mediante inscrição. No sábado, a sessão estende-se das 15h às 17h. Já no domingo, a auto-descoberta pela palavra divide-se em duas partes, a primeira das 11h às 13h e a segunda das 15h às 17h.

Telma Marlise Escórcio da Silva responde pelo nome artístico de Tvon. Nasceu em Angola e vive em Portugal desde os tempos do ensino básico. Licenciada em Estudos Africanos pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e a mestre em Serviço Social pelo ISCTE-IUL, é também amante da cultura hip-hop, apaixonada pela defesa dos direitos humanos e devoradora das literaturas africanas

Depois de ganhar a distinção de Melhor Museu Português pelos Prémios APOM 2021, a Casa Fernando Pessoa prepara uma programação muito especial para o Dia Mundial da Poesia. Além de puxar pela imaginação em formatos como a oficina, o público ganha voz através de bandeiras dedicadas aos versos escolhidos por vizinhos e visitantes da Casa. A 21 de março, as portas do museu abrem-se gratuitamente, com visitas orientadas entre as 11h e as 16h.