Já ouviu falar do Infinity, em Sete Rios, o O’Living, nos Olivais, o Liberdade 49, na Avenida da Liberdade ou o Bow, no Marquês de Pombal? São novos projetos de arquitetura que vão preencher novos espaços na cidade de Lisboa.

Com vistas que se estendem desde Monsanto ao Aqueduto das Águas Livres e rio Tejo, a torre Infinity, da Vanguard Properties, marca presença no mapa, mais concretamente em Sete Rios.

O edifício, que tem prevista como data de conclusão o próximo outono, é composto por 26 pisos e 195 apartamentos com tipologias que vão do T0 ao T6 Duplex. Conta ainda com 329 lugares de estacionamento.

A arquitetura é da responsabilidade da equipa de projetistas da Saraiva + Associados. O conceito criado apresenta uma implantação concêntrica, composta por três "asas" ligadas a um núcleo central onde cada braço terá uma designação e organização tipológica própria: River, Nature e City. Com linhas modernas e elegantes, alguns apartamentos em duplex vão ter terraços com duplo pé-direito e ajardinados.

O condomínio vai oferecer um conjunto de amenities, ao nível dos melhores hotéis de Lisboa, de acordo com a promotora onde se destacam uma piscina exterior no 24.º piso, uma piscina interior para adultos e outra para crianças, duas salas de festas, um ginásio de generosas dimensões, kids club, spa, salas de reuniões e pátio interior com áreas ajardinadas complementadas por um campo de padel.

Nos Olivais, a cinco minutos do Parque das Nações, está em construção o O’Living, da Mexto. O projeto conta com dois edifícios e vai ter 86 apartamentos com tipologias que variam de T1 a T4. Mais vocacionado para as famílias portuguesas, as casas do O’Living têm áreas a partir de 64m² até 216m².

Todos os apartamentos beneficiam de estacionamento subterrâneo, num total de 128 veículos, e espaços comerciais no piso térreo. Inclui, ainda, um bicicletário, cozinhas totalmente equipadas com eletrodomésticos AEG, ar condicionado, entre outros detalhes como controlo de iluminação e ensombramento de fachadas. Os amplos vãos de janelas, varandas e terraços permitem tirar maior proveito da luz de Lisboa.

Com a assinatura do atelier de arquitetura Saraiva + Associados, o O’Living distingue-se pelo design moderno. A arte também está presente neste projeto com o artista Pedro Pires a desenvolver um projeto artístico, exclusivo e à medida, que vai fazer parte do lobby de cada um dos dois edifícios.

Naquela que é considerada a avenida mais luxuosa da capital está o Liberdade 49’. O empreendimento é um projeto de reabilitação de um edifício histórico, da promotora imobiliária de luxo Príme Portugal. Com um total de seis pisos, conta com 15 apartamentos a partir de 72m2, para um T1, até 194m2, para um T3. O edifício tem também uma penthouse que ocupa os dois últimos pisos do edifício. O terraço privativo com 130m2 tem uma piscina panorâmica com vista sobre a cidade de Lisboa, mais concretamente o Castelo de São Jorge e o rio Tejo.

O Liberdade 49’ foi desenhado de modo a otimizar a luminosidade e o espaço. As enormes janelas de sacada proporcionam uma vista para a Avenida da Liberdade. Todos os apartamentos têm estacionamento privativo.

A arquitetura é da responsabilidade do atelier Ana Costa, e trata-se de uma de reabilitação que alia sofisticação e intemporalidade. A fachada foi completamente reconstruída, com destaque para as grandes janelas de sacada, que foram ampliadas e receberam painéis refletores dourados, realçando o fluxo de luz.

No Marquês de Pombal está a nascer o BOW, um empreendimento com tipologias de T1 a T5, e uma penthouse com 1356m2, que se distribui pelos três últimos pisos. Este triplex é um dos maiores apartamentos da cidade de Lisboa e conta com cinco suites, duas cozinhas e cinco lugares de garagem. O terraço, que se divide pelos três pisos, tem uma área total de 612m2, com duas piscinas panorâmicas, e uma vista sobre o Castelo de São Jorge e o rio Tejo.

Com um total de nove pisos e quatro espaços comerciais, este empreendimento conta com 17 apartamentos a partir de 82m2 para um T1 e 199m2 para um T3. A área total de espaços comerciais é de 655m2.

Além da localização privilegiada, o empreendimento tem ginásio e todos os apartamentos têm estacionamento privativo. A conclusão do projeto está prevista para o último trimestre de 2023.

O projeto tem assinatura do atelier Ana Costa, que incluiu na fachada uma estrutura metálica numa malha vertical que a alonga.