Para a quadra natalícia, o programa proposto pela Herdade dos Delgados inclui duas noites de alojamento (24 e 25 de dezembro) com pequeno-almoço, jantar de consoada, almoço de Natal e ainda acesso à piscina interior.

O jantar de consoada inicia-se com uma Sopa de abóbora trufada com amêndoa e piso de coentros, seguindo-se o inevitável “Bacalhau confitado com todos”. Depois do prato de peixe, é servida uma Barriga de porco assada no forno com puré de maçã e legumes de inverno salteados.

No almoço de dia 25 de dezembro, o menu é igualmente repleto de iguarias natalícias. A degustação começa com um aveludado Creme de castanhas e cogumelos e continua com Polvo acompanhado por batata a murro, couve kale e legumes salteados, seguido de um tradicional Borrego assado no forno com batatas e grelos salteados.

Herdade dos Delgados créditos: Gonçalo Cardoso

Ambas as experiências gastronómicas terminam com um buffet de sobremesas e incluem bebidas, como águas, refrigerantes, cerveja, vinho da casa e ainda serviço de cafetaria.

O programa de Natal da Herdade dos Delgados está disponível desde 456 euros, para duas pessoas, em quarto-duplo.

A pensar na noite de Passagem de Ano e inspirada nas estrelas que se refletem nas águas da barragem de Alqueva, a Herdade dos Delgados preparou o programa “Star 2022”, que inclui duas noites de alojamento com pequeno-almoço, welcome drink, jantar e ceia, bar aberto com animação de um DJ e ainda um brunch para o primeiro dia do ano.

Herdade dos Delgados.

O menu para o jantar de Ano Novo é composto por um conjunto de entradas, uma opção de peixe (Garoupa salteada em cama de puré de batata vitelotte, acompanhada com chips de batata vitelotte, couve romanesca salteada com gamba da costa e molho champanhe, baunilha e açafrão), um prato de carne (Presa de porco preto com puré de abóbora, puré de maçã, cebola confitada e braseada, canelone de couve-lombarda recheado com couve bacon e cogumelos shimeji salteados, e jus de porco) e várias sobremesas. O menu de Ano Novo inclui bebidas e uma ceia, servida de madrugada.

Para que o ano comece com o pé direito, a Herdade dos Delgados preparou um brunch para 1 de janeiro, que inclui diversas opções de pequeno-almoço, uma tradicional Canja de galinha, Leitão à Bairrada, uma opção vegetariana e termina com diversas sobremesas, que vão desde os bolos típicos regionais a propostas mais natalícias.

O programa de Passagem de Ano está disponível desde 764 euros, para duas pessoas, com alojamento em quarto-duplo.