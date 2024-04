O Mercado da Conceição está prestes a transformar-se num cenário de diversão sem precedentes com a realização de uma Silent Party.

Este evento, que irá realizar-se no dia 20 de abril, promete proporcionar momentos de dança e entretenimento num ambiente totalmente novo e imersivo na cidade de Setúbal.

A Silent Party, também conhecida como uma discoteca silenciosa, oferece aos participantes uma experiência única, onde cada pessoa pode desfrutar da sua própria música através de auscultadores sem fio. Já se imaginou rodeado por várias pessoas, todas a dançar e a cantar, mas onde o som é silencioso para quem está de fora?

O evento contará com a presença de dois DJs que irão proporcionar diferentes estilos musicais em duas frequências distintas. Cada participante pode selecionar a frequência que mais lhe agrada, criando assim a sua própria atmosfera musical.

"Esta será uma experiência única para os nossos visitantes", afirma Vanessa Lima, Presidente da Associação Bairro Cool, em comunicado. "Estamos entusiasmados por trazer esta inovadora forma de entretenimento para o Mercado da Conceição, que se volta a destacar como um local cultural diferenciador na cidade de Setúbal e mal podemos esperar para ver todos os participantes a desfrutarem desta experiência de dança incomparável".

A entrada tem um custo de 27 euros, sendo que cada bilhete inclui uma bebida e pode ser adquirido aqui.

A Silent Party vai realizar-se no dia 20 de abril, entre as 23h00 e as 03h00, no Mercado da Conceição em Setúbal.