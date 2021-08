Os hotéis Moov convidam a (re)visitar o património das cidades do Porto e Évora através de experiências completas, ajustadas a todos os tipos de visitantes.

Seja a sobrevoar o céu alentejano no comando de uma aeronave ou com os pés bem assentes num Go Car, há opções para todos os gostos e para desfrutar – mesmo depois do verão.

Com uma localização privilegiada na capital do Alto Alentejo, o Moov Évora encontra-se à distância de tranquilos passeios a pé para percorrer os pontos mais emblemáticos da cidade como a Praça do Giraldo, a Capelo dos Ossos, sem esquecer a obrigatória passagem pelo Templo Romano.

Mas para quem procura uma experiência com mais adrenalina, sugere-se o programa “Pilot for a day”, preparado para transformar qualquer aventureiro num verdadeiro piloto profissional.

Durante um dia, é possível visitar o Aeródromo Municipal de Évora e aprender os conceitos básicos de aeronáutica para finalmente embarcar num voo recreativo em avião particular e apreciar as planícies do Alentejo com uma perspetiva única.

Do céu para a terra, a ligação à natureza também é possível com o “Wine, Picnic & the Stars”, um programa dedicado à tradição secular de produção de vinho na região. A experiência começa na Ervideira Wine Lounge com uma breve visita à adega, onde os visitantes poderão conhecer em primeira mão os bastidores dos vinhos da Ervideira, desde a produção das uvas às provas de vinho, incluindo um desafio de prova cega.

Segue-se um piquenique num cenário à escolha: pode ser desfrutado num dos pontos mais calmos da herdade ou numa varanda com vista para as vinhas do produtor.

Para terminar o dia em pleno, reserva-se ainda um momento para a observação das constelações e planetas no Observatório do Lago do Alqueva.

Mais a Norte, há propostas para descobrir a cidade do Porto, já distinguida pelos World Travel Awards como um dos melhores destinos europeus para uma escapadela urbana. Por aqui, a presença dos hotéis Moov surge em duplo com o Moov Porto Norte, situado na também histórica cidade de Matosinhos, a poucos minutos dos principais pontos comerciais e empresariais do Porto.

Já o Moov Porto Centro localiza-se na Praça da Batalha, em pleno coração da baixa da cidade, onde se destaca a surpreendente oferta cultural e gastronómica.

Com o “Moov by GoCar”, também conhecido como o primeiro carro contador de histórias do mundo guiado por GPS, ficará a conhecer a Invicta através de itinerários improváveis, mas divertidos, para partilhar com família ou com amigos.

Se preferir trocar o GoCar pelo Tuk Tuk, o “Moov Oporto” é o guia de viagem ideal, que se estende, já a bordo do incontornável barco Rabelo, por um passeio pelas 5 pontes do rio Douro.

A reserva dos pacotes de experiências pode ser feita diretamente através do site de reservas do grupo. As reservas estão sujeitas a disponibilidade e às condições meteorológicas necessárias à sua realização e aconselha-se fazê-las com alguma antecedência.