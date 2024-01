1. Toalhas penduradas, sempre

As toalhas húmidas não devem ser deixadas nas costas das cadeiras, nem nas esquinas das portas, uma vez que, desta forma, não secam adequadamente, o que pode criar humidade e espalhar germes por toda a casa de banho. Para acabar com este problema, a solução pode ser instalar um toalheiro perto da banheira ou da base de duche ou, caso existam muitos utilizadores, um porta-toalhas. Os toalheiros elétricos são outra alternativa, pois permitem obter um ótimo resultado num tempo mínimo.

Se o espaço for limitado, é possível instalar cabides em fila, para que cada membro da família possa pendurar a sua toalha facilmente. Quer se use ou não roupão de banho, os cabides são, definitivamente, a opção perfeita para pendurar peças de vestir e organizar as toalhas de banho ou de mão.

2. Bancada sempre limpa

O sabonete tem uma presença constante na casa de banho. No entanto, quando o colocamos diretamente em cima da bancada, pode criar mofo ou provocar a descoloração. As saboneteiras ajudam a prolongar a vida destes produtos e a manter a bancada sempre limpa. Os doseadores de sabão líquido podem combinar com a decoração da casa de banho e são uma solução perfeita para trazer harmonia e organização a esta divisão.

Por outro lado, os espelhos de aumento são muito práticos para quem tem por hábito maquilhar-se, fazer a barba ou realizar qualquer outra rotina de higiene pessoal. Porém, quando ficam pousados na bancada, acabam por ocupar um espaço valioso. Prendê-los junto à parede confere-lhes a mesma funcionalidade, sem quaisquer preocupações.

3. Adeus, germes

Idealmente, as casas de banho devem ser santuários de higiene e bem-estar, mas a desorganização e a falta de cuidado podem transformá-las num paraíso para as bactérias. Para evitar este cenário, é indispensável eliminar corretamente as lentes de contacto descartáveis, os cotonetes e os discos desmaquilhantes, e ter um balde do lixo prático para este tipo de artigos, que se podem acumular facilmente se não forem devidamente controlados. Um balde do lixo de três a cinco litros costuma ser suficiente para manter a ordem na maioria das casas de banho.

As escovas de dentes, por seu turno, também nunca deveriam ser deixadas pousadas sobre a bancada, pois podem acumular germes e bactérias. Os copos são fantásticos recipientes multiusos que permitem manter as escovas de dentes e a pasta dentífrica limpas e em condições de utilização.

Por último, mas não menos importante, todos as casas de banho deveriam ter um piaçaba e um porta-piaçaba. Este mantém a sanita limpa e o suporte permite que seja colocado onde for mais conveniente.

4. Essenciais sempre à mão

Existem muitas opções disponíveis para guardar e organizar o papel higiénico, mas aquilo que nunca se deve fazer é deixá-lo no chão ou sobre a bancada. Além de transmitir descuido, pode estar a acumular germes. Instalar um porta-rolos junto à sanita é o melhor recurso.

É, também, essencial manter as lâminas de barbear e os sabonetes escorregadios afastados dos pés descalços para evitar acidentes. Os porta-objetos em grelha são a solução de arrumação ideal no duche, pois mantêm os vários pequenos objetos à mão e organizados. Além disso, o design da grelha evita a acumulação de água e, desta forma, a aglomeração de bactérias.

5. Tudo bem armazenado

Um armário-espelho cumpre a mesma função que um espelho convencional, mas inclui uma ou várias portas para ser possível ver um conjunto de prateleiras pouco profundas no seu interior. Estes permitem aumentar instantaneamente a área de arrumação sem ocupar espaço adicional, permitindo arrumar perfeitamente a maquilhagem e outros pequenos artigos de higiene.

Os móveis são uma das soluções de armazenamento ideais para a casa de banho, já que integram o lavatório num móvel base, proporcionando arrumação por baixo do mesmo e deixando a parte superior livre para outros elementos de utilização mais frequente. Podem ter pés ou ser fixados diretamente à parede para facilitar a limpeza do chão. No interior, as bandejas organizadoras ajudam a manter os objetos mais pequenos num lugar acessível. Para os artigos maiores, como as toalhas, que ocupam muito espaço, a melhor solução é um módulo coluna multifuncional. Este tipo de módulos oferecem a máxima capacidade de armazenamento, ocupando um espaço mínimo.

6. Máxima organização

Basta um piscar de olhos para que a desordem se consiga instalar nas gavetas da casa de banho. Apesar de parecerem perfeitas para manter as escovas, os pentes, a maquilhagem ou os medicamentos fora da vista, são também propícias à desorganização. As bandejas adequadas para gavetas e os separadores integrados nos móveis são uma forma simples de manter a ordem, ao mesmo tempo que permitem poupar espaço.