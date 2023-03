A MSC Cruzeiros lançou uma promoção para os seus camarotes com varanda e ainda uma promoção para as varandas com tudo incluído a bordo do MSC Orchestra para este verão.

A promoção é aplicável a novas reservas nas oito partidas de 10 noites realizadas neste verão pelo MSC Orchestra com embarque e desembarque em Lisboa, e ainda a duas “empty legs”, uma com embarque em Lisboa e desembarque em Génova e outra com partida de Génova e desembarque em Lisboa. Os camarotes estão limitados à disponibilidade e a promoção é acumulável com outras ofertas e/ou promoções, incluindo o MSC Voyagers Club.

A companhia vai ter 13 cruzeiros com partida e chegada a Lisboa, pelo segundo ano consecutivo, pelo que nem todas as partidas estarão abrangidas com a promoção. O MSC Orchestra percorrerá as cidades de Génova, Olbia (Itália), Marselha (França), Málaga, Cádiz, Alicante e Mahón (Espanha) entre junho e outubro deste ano.