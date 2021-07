Arquimedes foi um dos principais cientistas/matemáticos da Antiguidade Clássica e o primeiro a realizar a tentativa científica de calcular Pi!

Foi pioneiro na utilização da fração 22/7 como uma aproximação para Pi. E descobriu que o comprimento de uma circunferência divida pelo seu diâmetro é sempre igual a Pi. Por essa razão, ouve-se, muitas vezes, a denominação de Constante de Arquimedes quando se se refere ao Pi.

Como pode celebrar este dia?

Porque as efemérides são ótimas razões para festejar, pode disfrutar de um buffet de comidas temáticas: qualquer comida em forma circular é uma excelente opção, devido à significância matemática do Pi.

São alguns exemplos do que pode fazer: bolos, bolachas, panquecas ou até, para os mais arrojados, pizza, que começa com “pi”, e tarte, que, traduzido para o inglês "pie", se torna uma palavra homófona de “Pi”. Pode, ainda, decorá-las com o símbolo de Pi (π).

Outras formas divertidas de comemorar este dia podem passar por organizar concursos de matemática e caças ao tesouro com o tema “Pi”.

Algumas curiosidades

Existem outras datas em que é possível comemorar o Dia Internacional da aproximação de Pi, dependendo da convenção adotada. Por exemplo, no dia 26 de abril (ou a 25 de abril nos anos bissextos) ,a Terra completa dois radianos da sua órbita, portanto a órbita completa dividida pela distância percorrida é igual a Pi. Existe, ainda, o dia 10 de novembro (ou 9 de novembro em anos bissextos), que é o 314.º dia do ano.

Ficam as dicas para os amantes da ciência: não deixe de celebrar esta constante matemática. Os miúdos vão adorar!