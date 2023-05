As novidades não ficam, no entanto, por aqui: a exposição temporária que até agora era conhecida como “World of Bansky”, conta agora com uma morada definitiva e um novo nome, Museu Banksy (Rua Viriato n.º 25-B).

“Já recebemos mais de 22.000 visitas e o feedback tem sido muito positivo. A resposta dos visitantes levou-nos a estabelecer em Lisboa e mudar o nome para Museu Banksy, por ser muito mais do que uma exibição, mas também um local de interpretação da obra de Banksy”, afirma Eliya Akbaş, responsável pelo Museu Banksy.

Para assinalar a morada definitiva, o Museu apresenta, já este mês, 11 novas réplicas em tamanho real de murais com assinatura de Banksy: seis murais encontrados na Ucrânia, três murais produzidos no Reino Unido e dois murais grafitados nos Estados Unidos da América. Os novos murais compõem a exposição que já soma mais de 100 reproduções emblemáticas do trabalho de Banksy, desenvolvido entre 2000 e 2023.

Em complemento aos murais produzidos na Ucrânia, que estão reunidos numa sala dedicada aos graffitis reivindicativos do artista britânico em território de guerra, no Museu Banksy podem ser vistas pela primeira vez réplicas em tamanho real de obras como “Valentine's Day mascara”, “Rat with 3D glasses”, “Space girl and a bird” e um grafite da Rainha Isabel II inspirado em David Bowie.

Os novos murais juntam-se “Girl with balloon”, “Rage, the Flower Thrower” e “Israeli and Palestinian pillow fight”, que já são um cartão-de-visita do trabalho do artista de street art com identidade secreta, mas com obras mundialmente reconhecidas

Para além dos murais, que recriam a técnica de stencil de Banksy, os visitantes podem explorar o trabalho do artista britânico através de instalações de vídeo, graffitis e projeções, que dão movimento às obras do artista.

O Museu Banksy permite aos mais curiosos entender o mundo da street art e contemplar as ideias sociopolíticas do artista, através de uma viagem geográfica dentro do Museu: Reino Unido, França, Estados Unidos, Palestina/Israel e Ucrânia.

A mostra está de portas abertas de segunda a sexta das 13h00 às 20h00; fim de semana das 11h00 às 20h00. Última entrada: 19h45.

Bilhetes a partir de 8 euros, disponíveis em MEO Blueticket e na bilheteira do museu.