Ser recebido pessoalmente pelos Los del Río numa fazenda de estilo andaluz onde partilharão consigo dicas sobre como cantar e dançar o hit "Macarena" é a proposta da Airbnb para este verão.

Como forma de celebrar os 25 anos desde que a sua canção atingiu o número 1 nas lista de êxitos pop dos EUA, a plataforma e a dupla sevilhana prepararam uma experiência de imersão total naquele que é um dos maiores hits musicais dos anos 1990 e que até um Presidente dos EUA ousou dançar.

Ao longo de duas noites um grupo de quatro hóspedes vai desfrutar de uma sala privada de karaoke onde poderão cantar, tocar e dançar com guitarras espanhola, uma aula aula virtual conduzida por um chef local para aprender a cozinhar pratos típicos andaluzes e ter uma experiência exclusiva e personalizada online de sevilhanas.

É de salientar que o pedido de solicitação da reserva - que estará disponível online às 15:00 WEST de 28 de junho - só será aceite caso o grupo de hóspedes preencha os requisitos referidos. A estadia terá o custo de apenas 25 euros por noite (mais impostos e taxas), o que lhes dará acesso exclusivo à villa, com exceção da cozinha.

créditos: Belen Gonzalez

"É incrível que tenham passado 25 anos desde que a 'Macarena' se tornou um sucesso internacional. Depois de um ano tão difícil, é mais importante do que nunca fazer as pessoas sorrir e trazer de volta o divertimento e o otimismo. Ficamos muito felizes por poder transmitir, juntamente com a Airbnb, a alegria que, desde a Andaluzia e desde Espanha, a 'Macarena' levou a todo o mundo", disse a dupla em comunicado sobre esta iniciativa que terá lugar entre 3-5 de agosto de 2021.

Os hóspedes interessados deverão ter em conta que as regras da casa obedecem estritamente às medidas locais da COVID-19, e os que solicitarem para se hospedar devem viver atualmente no mesmo agregado familiar para minimizar o risco de contágio. Os hóspedes poderão ficar tranquilos sabendo que a casa será limpa de acordo com o protocolo avançado de limpeza da Airbnb.

Para aqueles que não podem reservar esta estadia, Los del Río oferecerão uma experiência online exclusiva na Airbnb, onde irão cozinhar, dançar, cantar e partilhar a sua canção mais famosa. As reservas para este evento abrem a 28 de junho às 15:00 WEST e a experiência online terá lugar a 3 de agosto de 2021. Apenas poderão participar 10 hóspedes.