É tempo de mudança e a mudança para a primavera é sempre mágica. Traz-nos as flores, as temperaturas ideais e uma vontade de viver a vida de forma leve e descontraída. Os casacos e a roupa de inverno saem dos armários para darem lugar a vestidos e roupas frescas e na decoração é tempo também de tornar a nossa casa mais leve.

Muitas vezes, essas mudanças passam apenas por algumas alterações na decoração, adotando novos tons, materiais e texturas, podendo até usar muito do que já existe na própria casa. Fique com algumas sugestões para começarmos já a preparar o interior das nossas casas para a tão aguardada chegada da primavera.

1. Casacos e roupas de inverno saem dos armários para dar lugar a vestidos e roupas frescas e o mesmo se passa na decoração da casa onde as mantas de lã e caxemira são substituídas por tecidos frescos e as capas de edredons saem da cama dando lugar a lençóis de linho e de cetim.

2. Os tecidos decorativos e os tapetes escolhidos para a época quente são diferentes dos de inverno. Esta é a altura em que as capas das almofadas decorativas recebem tecidos de fibras naturais como o linho, a seda e o algodão, que não absorvem tanto o calor e deixam os espaços mais frescos. O mesmo se passa com as mantas decorativas nas salas e aos pés da cama. Relativamente aos tapetes, opte por materiais naturais como o sisal, bambus e algodão. Enrole os de lã e de pelo alto e coloque-os na arrecadação, deitados ao baixo, para proteger as pontas que, devido ao peso destes, acabam por ficar danificadas.

3. O facto de podermos estar no exterior, em contacto com a natureza, não invalida que não tenhamos plantas no interior, pelo contrário, estas ajudam a manter a humidade no espaço e fazem baixar ligeiramente a temperatura.

Toda a casa começa a mudar para a chegada da primavera, mas não é só no interior.

4. As varandas começam a ganhar vida com almofadas, espreguiçadeiras e cadeirões com tecidos de exterior, não só preparadas para apanhar Sol, mas também para o convívio entre amigos e tardes de leitura.

5. É importante definir zonas de acordo com o interior da casa e a posição solar, de modo a tirar mais partido do espaço, pode demarcá-las com tapetes de exterior tipo “bolon” que não danificam se apanharem chuva. A zona com menos projeção solar é a mais apropriada para colocar um cadeirão de leitura com uma pequena mesa de apoio, a zona de maior exposição solar para as espreguiçadeiras e a zona de refeições onde durante a hora de almoço não incida o sol, caso contrário terá de colocar um chapéu de sol bonito e de acordo com a decoração, não só para proteger do sol e evitar um escaldão por distração, como também para manter as bebidas frescas por mais tempo.

6. A mesa de refeições do exterior é ligeiramente diferente de uma mesa interior. Aqui, temos de ter atenção ao vento e colocar guardanapos de pano ou um suporte de guardanapos fechado ou com algo pesado em cima, para que estes não voem nos dias mais ventosos. E como flores nunca são demais e embelezam a mesa, coloque-as em todo o seu comprimento, nada representa melhor a primavera que as flores. Ramagens e folhagem estão muito em voga, tal como os catos e suculentas. Se não tiver jarras baixas, use copos de água para colocar flores espalhadas ao longo da mesa, mas sempre com uma base pesada para resistir ao vento. Outra opção, é usar uma planta para fazer o centro de mesa, o peso da terra ajuda nestes dias e não precisa de ir comprar flores propositadamente.

7. Mas, esta mesa não é só utilizada durante o dia, quem não gosta de usufruir de um jantar na varanda numa noite mais quente? Para este efeito tem de pensar na iluminação e, nada dá mais charme a uma mesa de jantar que várias velas espalhadas ao longo da mesa. Nos locais onde existem os indesejáveis mosquitos opte por velas cítricas e próprias para os afastar, vai ver que terá um jantar bem mais tranquilo e no dia seguinte não haverá marcas no corpo.

8. E a iluminação não se fica pelas velas. Coloque pontos de luz entre as flores, para criar iluminação ambiente e valorizar as plantas e tenha candeeiros de apoio em cima de mesas e junto à passagem, para uma iluminação mais direcionada. Opte por iluminação que funcione a energia solar e, para não ter de se incomodar, coloque um sistema de sensor que acende automaticamente quando o sol se põe.

Nos dias mais frescos, acenda uma lareira de exterior, a iluminação provocada pelo fogo é sempre bastante acolhedora.

9. Seja em que estação for, as plantas são sempre bem-vindas, em canteiros específicos ou em vasos que se enquadrem na decoração, dão sempre um ar mais natural ao espaço exterior e torna-o mais agradável. Opte por plantas de fácil manutenção e que aguentem as diferenças de temperatura. Se não tiver espaço livre para colocar vasos, lembre-se que as paredes são o nosso maior aliado e crie um jardim vertical.