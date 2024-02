A Comissão Europeia e a Fundació Mies van der Rohe revelaram os sete finalistas que vão concorrer ao Prémio da União Europeia de Arquitetura Contemporânea 2024 — Prémios Mies van der Rohe: cinco na categoria Arquitetura e dois na categoria Emergente.

Para o júri, os sete projetos finalistas incentivam e tornam-se modelos e referências para as políticas urbanas locais, já que criam ambientes de vida inclusivos de elevada qualidade. Segundo o comunicado de imprensa, a maioria dos projetos transforma e melhora as condições de comunidades bastante pequenas em locais que passaram por variados processos de esquecimento: antigas zonas industriais, pequenas aldeias rurais e periferias urbanas.

As sete obras ultrapassam o paradigma da sustentabilidade e dignificam a arquitetura do quotidiano, os locais onde vivemos e aprendemos, onde nos encontramos, discutimos e nos divertimos.

Percorra a fotogaleria para descobrir as sete obras finalistas:

Os vencedores das duas categorias serão anunciados no Dia da Liberdade em Portugal, dia 25 de Abril, no Centro de Informação, Documentação e Exposições sobre a cidade, a arquitetura, a paisagem e o planeamento urbano (CIVA), que fica em Bruxelas.

O Dia dos Prémios EUmies, incluindo a Cerimónia de Entrega dos Prémios, terá lugar em 14 de maio de 2024, no Pavilhão Mies van der Rohe, em Barcelona, num evento de dia inteiro que incluirá conferências dos autores das obras vencedoras e finalistas, debates com os arquitetos, clientes, decisores políticos e membros do júri, a exposição com as 362 obras participantes nos Prémios EUmies 2024 e os eventos das Semanas de Arquitetura de Barcelona.

As obras selecionadas estarão abertas ao público após o programa Out & About organizado com os Arquitetos Orientadores, para que todos possam conhecê-las melhor na presença dos seus autores e críticos.