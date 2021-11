A Black Friday e a Cyber Monday são dois dos eventos mais esperados do ano, uma vez que são períodos com grandes descontos e que, por isso, apelam ao consumo.

De acordo com novo estudo do Observador Cetelem Natal 2021, 43% dos portugueses inquiridos revelam que vão realizar algumas compras no âmbito da Black Friday e da Cyber Monday para aproveitar as promoções e antecipar as compras de Natal (32%). Já 11% admitem aproveitar a ocasião para fazer compras para si ou para os outros, sem estar relacionado com o Natal.

Os jovens com idades compreendidas entre os 25 e 34 anos e os 18 e os 24 anos (58% e 50% respetivamente), e os habitantes na Grande Lisboa (57%) são os que mais tencionam aproveitar estes dias de descontos. 30% dos inquiridos admitem que não tencionam aproveitar estas datas, mais concretamente os portugueses dos 55 aos 64 anos (41%).

Durante estes dias promocionais, os portugueses optam por comprar essencialmente vestuário e acessórios (68%). Seguindo-se os perfumes e a maquilhagem (48%), os brinquedos (31%), os relógios e joias (24%) e, a fechar o top cinco, os artigos tecnológicos (12%).

A maioria (67%) dos que vão fazer compras espera encontrar descontos entre 40% e 50% nos produtos e apenas 27% dos inquiridos consideram comprar um produto se o desconto for inferior a 40%. Em termos de gastos, os portugueses revelam que tencionam gastar em média 150 euros: 30% contam gastar entre 101 e 150 euros; 18% entre 76 e 100 euros e 13% entre 151 e 250 euros. Apenas 8% dizem que tencionam gastar mais de 251 euros.

Apesar desta adesão demonstrar que alguns consumidores valorizam estes dias de descontos, 90% percecionam o Natal como um período de consumo excessivo. Uma consciência que é mais visível no Porto (95%) e em geral no Norte (91%) e menos na Região Centro (81%) e em Lisboa (89%).