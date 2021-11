Depois do sucesso da primeira edição, que decorreu no ano passado, a Porto SPA Week está de regresso e abre as portas dos SPAs e Wellness Centers de seis prestigiados hotéis do Grande Porto.

São cerca de duas dezenas de tratamentos disponíveis até metade do preço, aos quais se juntam várias ofertas especiais para aproveitar sem pressas. É que além da possibilidade de usufruir destes rituais de beleza e bem-estar durante os dias do evento, que acontece de 29 de novembro a 5 de dezembro, serão também disponibilizados “gift vouchers” para usar mais tarde ou para oferecer a alguém especial.

A segunda edição da Porto SPA Week vai contar com a participação do recém-inaugurado Flumen Wellness Center, do Hotel Hilton Porto Gaia, Satsanga Spa & Wellness do Hotel Vila Galé Porto, Vila Foz Hotel & SPA, Sheraton Porto Hotel & SPA, Le Monumental Nuxe Spa, do Le Monumental Palace, e o Hotel Solverde Spa & Wellness Center, este último localizado junto à beira-mar, a dois minutos de Espinho.

créditos: Porto SPA Week

Todos os SPAs e Wellness Centers aderentes vão disponibilizar, em exclusivo para a Porto SPA Week, tratamentos imperdíveis com condições especiais.

Mas há mais. Além das ofertas especiais, todos os espaços vão disponibilizar acesso livre aos Wellness Centers para os participantes da Porto SPA Week mediante marcação prévia e disponibilidade de cada SPA e Wellness Center.

A 2ª edição da Porto SPA Week arranca já no próximo dia 29 de novembro e prolonga-se até 5 de dezembro. Durante estes dias, cada espaço aderente vai disponibilizar tratamentos com descontos até 50% e ainda 10% de desconto no menu de Spa.

créditos: Porto SPA Week

Caso não seja possível usufruir destas condições especiais durante os dias do evento é possível adquirir um “gift voucher”, com validade até final de janeiro de 2022.

Devido às rigorosas normas de higiene e segurança em vigor, recomenda-se reserva antecipada e cumprimento de todos os horários definidos. Para mais informações e reservas, visite o site oficial www.portospaweek.pt.