Pestana CR7 Marraquexe. Em português nos entendemos num destino a poucas horas de Portugal

Há um canto, como se fosse uma ladainha, que irrompe na madrugada para indicar que o Ramadão está a chegar ao fim. Assim nos recebe Marraquexe, mas num local muito diferente daquilo que o nosso imaginário nos conduz quando pensamos nesta cidade.

Estamos no Pestana CR7, uma das marcas do grupo Pestana em parceria com o célebre jogador português, que completou o seu primeiro aniversário no passado dia 1 de março, e numa das avenidas mais vibrantes e modernas da cidade: a M Avenue. Na realidade, nem parece que estamos em Marraquexe. Nesta avenida, lojas internacionais, restaurantes do mundo, um centro de exposições e duas unidades hoteleiras convivem com apartamentos de luxo.

Esta é também uma forma de dizer a quem vem que nem só de souks, ou mercados, e riads vive a cidade. Há toda uma área de Marraquexe com ar moderno e cosmopolita, a par de um novo aeroporto, de grandes dimensões, a apenas 15 minutos de carro do hotel. Não fosse o calor que se faz sentir em pleno abril, com temperaturas a rondar os 40 graus, e podíamos estar muito bem em qualquer cidade europeia, só um pouco mais exótica.

Esta unidade hoteleira é também um exemplo de modernidade, mas com apontamentos que nos recordam que estamos na marca CR7. Chuteiras e camisolas fazem parte da decoração do hotel com 174 quartos e suites de diferentes tipologias – CR7, CR7 Superior, Junior Suite e Suite -, que podem ter vista para a M Avenue, e que começam nos 35 m2 (na tipologia CR7) até aos 70 m2 (Suite).

“Nós vamos encontrar vários elementos de desporto por todo o hotel, porque o tema é esse. Nos pisos há referências a outros desportos porque não nos quisemos restringir apenas ao futebol”, explica-nos Diogo Pinto, manager do hotel.

E porquê a marca CR7? Porque está mais virada para o lifestyle e não tanto a simples oferta hoteleira, tornando-se um espaço de referência em Marraquexe para eventos. É isto que distingue este hotel dos demais na cidade, com uma proposta mais abrangente, além de ser uma espécie de reduto português. É tão único que “as pessoas estranham. Uma das coisas que fazemos aos fins de semana são ativações de marca, de bebidas, e temos um embaixador que está a fazer cocktails, DJ. Mas as pessoas já começam a entrar no ritmo”, afirma.

A marca tem sido um chamariz para turistas franceses, ingleses, espanhóis e holandeses, além, claro, de portugueses. O hotel tem recebido também muitos marroquinos que escolhem esta unidade para escapadinhas de fim de semana. “É como se fossemos para o Algarve. Aqui viaja-se para Marraquexe. Muitos vêm de Rabat, Casablanca e mesmo Agadir, porque aqui nós temos de tudo. Temos uma vida noturna fantástica, temos imensos espaços bem cuidados e o público marroquino é muito exigente”, resume Diogo.

O Pestana CR7 tem ainda um restaurante, um spa, um rooftop com vistas panorâmicas e, claro, um sports bar. Existe outra grande vantagem quando falamos neste tipo de destinos: a licença de álcool.

“Só há dois espaços nesta avenida com licença de álcool: nós e um restaurante. A licença de álcool não é algo muito fácil de ter em Marrocos, por uma questão cultural”, evidencia Diogo Pinto que assume que este fator é um atrativo em relação a outros espaços. “Fazemos questão de ter na carta bons vinhos portugueses”, assume, carta que é complementada com opções francesas e marroquinas. “Sim, há vinhos marroquinos, e são bons”, enfatiza.

Oferta gastronómica portuguesa

O Mesa é o restaurante all day dining do hotel e aqui encontramos uma matriz gastronómica essencialmente portuguesa, com algum cruzamento na região, pela mão do chef Francisco Rosa. Como evidencia Diogo Pinto, este é o único restaurante de comida portuguesa da cidade, onde já se encontram pratos de outros países.

“O nosso lema aqui é mostrar aquilo que podemos encontrar na cozinha tradicional portuguesa, como o bacalhau à Brás. É engraçado porque todos os chefs fora de Portugal têm o seu bacalhau à Brás”, explica Francisco Rosa, que acrescenta o tal toque de exotismo aos pratos. “As moelas aqui levam um ras el hanout [condimento tipicamente marroquino] e uma ameixa”, afirma. Mas há muito para experimentar como as amêijoas à Bulhão Pato, salada de polvo, peixinhos da horta ou ovos rotos, assim como a típica mousse de chocolate ou o incontornável pastel de nata.

De notar que o restaurante tem entrada direta a partir da rua, pelo que não precisa de passar pelo hotel se não for hóspede e quiser matar saudades da comida típica lusa.

O sports bar é um espaço mais descontraído onde, além da carta de cocktails e mocktails, pode encontrar um conceito de partilha “muito português, mas também muito marroquino que é ter as coisas em cima da mesa e vamos comendo”, relembra-nos Diogo Pinto, com um menu de snacks finger food. Este é também um local privilegiado pelos hóspedes para se trabalhar, numa altura em que as temperaturas começam a ser proibitivas para se estar na rua.

No rooftop é o conceito saudável a tomar conta com uma carta ampla de smoothies, feitos com fruta da região e no momento, e pratos à base de saladas.

Do spa à piscina, a palavra de ordem é desfrutar

É no último andar do hotel que encontramos a piscina exterior. A vista panorâmica coloca-nos num local privilegiado, onde conseguimos alcançar, sem dificuldade, a linha do horizonte. Em Marraquexe, os edifícios não são muito altos.

A vista envolvente e as águas azuis convidam a ficar num espaço com espreguiçadeiras, para um mergulho rápido ou mais demorado, uma boa opção para os dias em que o calor aperta.

Fora de horas, este espaço também serve de palco a eventos ou jantares privados, mediante reserva.

Do topo do edifício, para o -1 está o ginásio e o spa, com tratamentos de assinatura, sendo o mais recomendado o tradicional hammam, em tudo semelhante aos famosos banhos turcos, que consiste numa passagem por uma sala de vapor seguido de uma massagem vigorosa com sabão negro, e de uma exfoliação, finalizando com um banho dado pelas técnicas que aplicam a massagem. Este é um ritual marroquino que pretende purificar através do uso de vapor e uma experiência quase obrigatória no país.

A tarifa para quarto standard com pequeno-almoço, em junho, começam nos 139€ por noite.

Para lá do hotel. As experiências fora da caixa que deve viver em Marraquexe

Associamos os passeios de balões à longínqua Capadócia, na Turquia, ou até aos voos que se começam a fazer aos poucos no Alentejo. Mas este é também um dos programas mais divulgados numa visita a Marraquexe, com a grande vantagem de ser uma zona onde as condições climatéricas são favoráveis na maior parte do tempo.

Para o fazer, pode reservar diretamente no Pestana CR7 com um dos seus parceiros, o Ciel d’ Afrique, empresa com mais de 30 anos de experiência nestes voos. Incluído no preço está o transporte do hotel até ao local da decolagem e respetivo retorno, assim como um pequeno-almoço berbere depois da experiência.

Esta empresa de balonismo já transportou famosos como Salma Hayek ou Richard Branson e tem vários serviços disponíveis, do voo com 12 pessoas aos pequenos-almoços no ar. Pode ainda ter uma surpresa.

A nossa piloto foi Marina Silva, portuguesa que começou a operar balões desde 2018, depois de deixar para trás um passado na área do marketing e de viver em locais como Londres, Paris, Hong Kong e Singapura. Marina tem acumulado experiência em vários países, da Europa e em Marrocos, e pode muito bem ser a pessoa a conduzi-lo nesta experiência. Quando fizer a reserva é só perguntar se pode voar com ela.

Prepare-se para madrugar. A ideia é assistir ao nascer do sol já no balão e apreciar a vista do deserto de solo rochoso, típico desta zona. Os preços para esta atividade começam nos 2400 dirhams (cerca de 220€) por pessoa. Crianças com menos de cinco anos não estão autorizadas a voar.

Literalmente do outro lado da rua do Pestana CR7 pode encontrar o cento cultural Meydene que lhe irá proporcionar uma experiência imersiva na cultura e tradições marroquinas. Dividido em cinco andares, no último piso do edifício encontra o restaurante onde pode comer alguns dos pratos mais tradicionais de Marrocos, nomeadamente as tagines.

Os preços começam nos 30 dirhams (cerca de 2,75€) para crianças, entre os quatro e os 12 anos, e 100 dirhams (cerca de 9,20€) por adulto.

O Museu das Artes Culinárias de Marraquexe, localizado na medina, é também uma bela incursão desta feita pela gastronomia marroquina e vai até surpreender-se ao saber que um dos petiscos mais apreciados no país são os caracóis.

Além de ficar a conhecer melhor as tradições gastronómicas de cada região do país, há ainda a possibilidade de se inscrever numa aula de culinária e aprender a cozinhar um tradicional tagine de frango com tomate e beringela.

A admissão no museu começa nos 60 dirhams (cerca de 5,50€) e a aula de culinária sob consulta e com reserva obrigatória.

Os incontornáveis da cidade

Impossível não estar em Marraquexe e não percorrer os souks que têm o seu epicentro na praça Djema el-Fna, a 10 minutos de carro do hotel. A partir daí, há muito que explorar, num verdadeiro labirinto de ruas. Não se esqueça que aqui a palavra de ordem é regatear. Aproveite ainda para beber um sumo de fruta, numa das muitas roulottes que se encontram na praça.

Os souks estão divididos por áreas: Addadine, para artigos de metal, Chouari, para cestaria e trabalhos em madeira, souk de tinturaria, para roupa, o Smata, para os tradicionais chinelos ou babouches, Zrabia, para tapetes, Siyyaghin, artigos de joalharia, El-Kebir, para artigos em pele, ou o souk de especiarias, em Mellah, o antigo bairro judeu.

Para os amantes de moda, e não só, é difícil não associar a cidade de Marraquexe a Yves Saint Laurent, estilista que passava temporadas na cidade com o companheiro Pierre Bergé, tendo inclusive chegado a comprar uma casa para as suas estadias.

Mais tarde, nos anos 1980, Yves Saint Laurent comprou os jardins Majorelle, que tinham sido criados ainda na década de 1940, mas que ficaram ditados ao abandono depois da morte do seu criador, o pintor Jacques Majorelle. Local de grande diversidade botânica, aqui destaca-se ainda a casa central, de cor azul forte, conhecida como azul Majorelle. Este edifício em estilo Art Déco, alberga o Museu de Arte Islâmica, também disponível para visita.

Mesmo ao lado pode encontrar o Museu Yves Saint Laurent com acervo do estilista, além de poder conhecer um pouco melhor a vida e obra deste génio da moda e um dos nomes mais relevantes da área, ainda nos dias de hoje.

O bilhete combinado para o jardin e museus custa 300 dirhams (cerca de 27,50€) por pessoa. Crianças com menos de 10 anos têm entrada gratuita.

O SAPO Lifestyle viajou para Marraquexe a convite do Pestana CR7.