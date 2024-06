O Paredes de Coura Fan Weekend, reconhecido pelo Grupo LEGO, é fruto de uma colaboração entre a Comunidade 0937, uma das comunidades de fãs de LEGO portuguesas, e a Câmara Municipal de Paredes de Coura.

Desde 2016 que o Fan Weekend reúne fãs adultos de todo o mundo no município, criando uma oportunidade de comunicação e de partilha da sua paixão pela marca.

Todos os participantes previamente inscritos, terão a oportunidade de assistir a palestras e apresentações com representantes da marca, participar em oficinas especializadas, de aumentar a sua rede de contactos e trocar impressões entre si sobre as suas experiências, de discutir técnicas de construção, de cooperar na organização de atividades e muito mais.

Além das atividades LEGO, estão também programados pequenos concursos e atividades de modo a promover a confraternização entre os participantes inscritos mantendo a tradição das edições anteriores, e proporcionam o contacto com a natureza e envolvência da vila.

A edição do Fan Weekend deste ano conta com cerca de 150 participantes de 12 países diferentes, com origem em locais tão díspares como: EUA, Reino Unido, França, Espanha, Itália, Bélgica, Irlanda, Dinamarca, Polónia ou Brasil.

Nesta exposição, que estará aberta ao público em geral, os visitantes poderão interagir com os construtores presentes e admirar as suas criações, criar as suas próprias construções, brincando livremente com os milhares de peças que estarão disponíveis numa área reservada à Playzone e haverá também uma loja de brinquedos da marca, para que possam desfrutar de grandes momentos de diversão.

O Paredes de Coura Fan Weekend vai estar no Centro Cultural de Paredes de Coura nos dias 8 e 9 de junho, das 10:00h às 12:00h e das 14:00h às 18:00h, sendo a entrada na exposição gratuita.