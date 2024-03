Esta novidade é uma reinvenção da Bose, não só devido ao seu design distinto que se assemelha a um acessório, mas também porque se apresenta como uns auscultadores intra-auriculares. Desta forma será possível estar sempre conectado ao ambiente enquanto desfruta de um som rico e privado, que só o utilizador consegue ouvir.

O que esperar dos novos Bose Earbuds Ultra Open

Escuta em “modo aberto”

Para que esta nova realidade auditiva funcione na perfeição, a empresa desenvolveu a tecnologia OpenAudio. Com ela, conseguiu-se combinar a ligação com o ambiente e, ao mesmo tempo, proporcionar um som intenso e privado. Com os Bose Ultra Open Earbuds pode esquecer as pausas e continuar a fazer o que quiser, quando quiser.

Áudio imersivo

Os novos auscultadores incluem também uma das mais recentes tecnologias da marca: o áudio imersivo, que lhes permite criar um campo sonoro incrivelmente realista.

Assim, o que ouve é colocado mesmo à sua frente, pelo que cria a percepção de que não o está a ouvir pelos auscultadores. Conseguem realmente proporcionar uma experiência inovadora com um som tão real que quase lhe apetece tocar-lhe.

Premir, reproduzir, desfrutar

Assuma o controlo imediato da sua experiência de audição através dos seus botões de controlo simples e fáceis de utilizar que lhe permitem alternar entre os modos estéreo e imersivo da forma mais rápida e fácil possível.

Ao mesmo tempo, dispõe de volume automático para que, independentemente das alterações no seu ambiente, possa continuar a ouvir a música com clareza. Basta ativá-lo na aplicação Bose e pode ir de um lugar para outro sem ter de ajustar nada.

Nem se vai lembrar que os tem no ouvido

Este design é diferente dos existentes até aqui, assemelhando-se a um acessório. A Bose certificou-se de que são muito confortáveis e leves de usar.

Os auriculares Bose Ultra Open possuem uma vedação flexível e uma pega leve como o ar. Isto significa que basta colocá-los suavemente na parte de trás da orelha para desfrutar instantaneamente da sua música.

A melhor companhia no ginásio e a correr

Os Bose Earbuds Ultra Open são multifacetados, para as várias tarefas da vida quotidiana. E sim, pode utilizá-los para praticar desporto. Devido à certificação IPX4, estão preparados para resistir a salpicos de água e suor. Estão também equipados com uma malha acústica que os protege da humidade e da sujidade, tornando-se por isso indispensáveis na prática de desporto.

O centro de toda a sua música personalizada

As características diferenciadoras são ainda reforçadas por tudo o que a aplicação Bose Music tem para oferecer: levar a personalização do áudio ainda mais longe com um equalizador ajustável e controlo imediato dos níveis de graves, médios e agudos.

Além disso, é possível escolher entre o modo imersivo fixo, em movimento, desligado, ou configurar os atalhos para facilitar a sua utilização.

Horas e horas de audição

Os auscultadores Bose Ultra Open Earbuds oferecem até 7,5 horas de tempo de reprodução (até 4,5 horas quando se utiliza a tecnologia Immersive Audio), até 48 horas de tempo de espera e mais 19,5 horas de tempo de reprodução com o estojo de carregamento. E se ficar sem bateria, não se preocupe - apenas 10 minutos de carregamento dar-lhe-ão duas horas de tempo de audição.

Utilizá-los para ver televisão

E ainda há mais. Com estes auscultadores, pode desfrutar de sessões de TV sem incomodar ninguém. Graças à tecnologia SimpleSync da empresa, pode emparelhá-los com colunas e soundbars inteligentes da Bose. O objetivo é proporcionar-lhe uma experiência de audição de TV pessoal com controlo de volume independente.

Para comunicar com os dispositivos, estes utilizam a tecnologia Bluetooth 5.3 capaz de oferecer uma conectividade permanente até 9 metros de distância.

Áudio sem perdas

Todas estas características de tecnologia de ponta são complementadas pela certificação Snapdragon Sound (Qualcomm aptX Adaptive) para áudio sem perdas e suporte para Google Fast Pair.

Por fim, os novos auscultadores Bose Ultra Open Earbuds incluem um estojo rígido para os guardar e recarregar, bem como um cabo de carregamento USB tipo C. Poderá escolher entre duas cores: preto e branco fumado.