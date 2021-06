Dedicados a todas as mulheres que pretendem despertar a deusa que há em si, o Museu do Oriente organiza, em julho, um curso de introdução à dança oriental e um workshop dedicado à dança clássica indiana, que permitem descobrir que é possível divertirmo-nos dançando, libertando e controlando o corpo ao mesmo tempo.

No sábado, dia 3, o workshop “Dançando com as deusas!”, em colaboração com a Isha Artes, desafia a uma viagem até ao tempo em que as deusas eram dançarinas.

O sentido filosófico de cada deusa hindu é representado através de características físicas e objetos, aspetos que são muito bem representados na dança clássica indiana através do corpo humano, posturas, movimentos e gestos com as mãos (mudras), a par de expressões faciais.

Já o curso de introdução à dança oriental realiza-se em quatro sessões, às quartas-feiras, nos dias 7, 14, 21 e 28 de julho. Esta dança de mulheres, para mulheres de todas as idades e formas, tem como característica principal o movimento rítmico das ancas e dos músculos do ventre.

É composta por uma série de movimentos de vibrações, acentuações, ondulações, movimentos pélvicos e rotações, que trabalham o corpo como um todo. Aliados à música e a uma sinuosidade semelhante à de uma serpente, estes movimentos eram originalmente parte integrante do ritual de fertilidade e de preparação para a maternidade.

É sabido que a dança oriental promove a sociabilização, a auto-estima, a sensualidade, a força, a resistência, a flexibilidade, a coordenação, a consciência corporal e o equilíbrio, e que os benefícios físicos e emocionais desta atividade fazem com que seja uma autêntica terapia para o corpo e para a mente.

Ambas as iniciativas são realizadas em formato online, transmitidas em tempo real e em direto através da plataforma Zoom.

As inscrições estão disponíveis em museudooriente.pt.