Os melhores passeios de outono numa volta a Portugal

Prepare-se para caminhar em percursos alaranjados, com folhas castanhas que preenchem o verde da relva, dos rios, lagos e riachos, em que o pôr do sol é mais bonito, numa harmonia de cores.

Para desfrutar ao máximo do outono, partilhamos consigo alguns locais que se transformam em verdadeiros percursos encantados, acabadinhos de sair de um filme.

Parque Nacional do Gerês

O Parque Nacional do Gerês está cheio de atividades ao ar livre para o manter entretido durante a sua visita - trilhos pedestres, passeios a cavalo, passeios de barco, campismo e acordar com o barulho dos animais. Mas, escolher explorar o Gerês no outono é uma aventura de cortar a respiração. É mesmo lá no cimo de tudo, onde acaba Portugal. O Gerês é uma das zonas mais bonitas do país, que brilha no outono.

Vale do Douro

O Douro é sem dúvida mais bonito nesta altura do ano. Os socalcos estão cobertos de vinhas douradas e avermelhadas, que refletem nas águas calmas do rio. Esta é a região vinícola mais emblemática de Portugal. Pode optar por fazer um passeio em família, de barco, de comboio ou de carro, pois todos os caminhos vão ser magníficos. Se tiver tempo, faça uma paragem no Parque de São Roque para visitar o parque infantil e o miradouro com vista para a cidade em cima do rio Douro.

Serra da Estrela

Em plena Serra da Estrela, o Poço do Inferno é uma cascata com cerca de 10 metros de altura situada na ribeira de Leandres a cerca de 1100 metros de altitude. Consegue chegar a este tesouro natural a partir de Manteigas pela estrada florestal de Leandres ou pela estrada florestal do Viveiro das trutas da Fonte Santa, onde o verde das árvores vai dando lugar a um sem fim de dourados e vermelhos. O som da água, numa cascata que cai a mais de 10 metros e que, durante o inverno, devido ao frio e à grande altitude chega a congelar apresenta momentos fotográficos únicos.

Com ou sem neve, a Serra da Estrela será sempre um daqueles locais mágicos de Portugal, onde passear é um exercício de beleza pura. Uma serra que esconde mil encantos para grandes e pequenos. No entanto, antes da neve chegar, o outono pode ser a melhor altura para visitar as deslumbrantes florestas douradas e as pequenas vilas dispersas nas montanhas deste lugar.

Sintra a pé

Sintra é sempre uma excelente opção para um passeio em família e a pé pode ser ainda mais divertido. No outono, as cores intensificam-se e acrescentam ainda mais beleza e magia a esta vila de contos de fada. Vale a pena andar a pé pelas ruas estreitas da vila, à procura do recanto mais bonito para tirar uma fotografia de recordação. Subindo a encosta, a caminho do Palácio da Vila, a vista é de tirar a respiração. Lá no alto, o Castelo dos Mouros e o Palácio da Pena marcam a paisagem.

Passadiço do Alamal e Castelo de Belver

No Alto Alentejo, no concelho de Gavião, há um tesouro por descobrir nas margens do rio Tejo. A sua beleza é inegável em todas as estações do ano, mas no outono o toque é especial. Entre altas colinas graníticas encontra o Passadiço do Alamal , junto à ponte de Belver com vista para o castelo com o mesmo nome. Um caminho coberto de vegetação dourada e avermelhada de um lado e rodeado pelas águas cristalinas do outro. Deixe o carro na praia do Alamal e siga a pé!

Escolha um destes locais e dê a conhecer aos miúdos, a Natureza no seu mais alto esplendor.