Partilhe o único sentimento que faz girar o mundo, através das palavras de grandes autores e de vozes diversas. Descubra romances inesquecíveis, provocadores ou atuais, contos, poemas e relatos íntimos.

PRIMEIRO AMOR

Quatro sugestões muito diferentes, que enredam o leitor nas exaltações das primeiras paixões: A Porta Estreita, romance breve e intenso de André Gide (Nobel de Literatura); Todo Amor, uma antologia do poeta brasileiro Vinicius de Moraes; e dois romances juvenis da autora bestseller Jennifer Niven, Fala-me de um Dia Perfeito (adaptado a filme da Netflix) e Sem Fôlego.

AMOR ERÓTICO

Explorar o erotismo através de dois mapas pelos caminhos do êxtase: O Prazer, relato íntimo de Maria Hesse; e Clube do Prazer, um revolucionário manual de educação sexual. E ainda três romances com o delicioso picante a que Topseller nos habituou: A Melhor Lembrança, Deixa-me Louca e Cartas Picantes.

À PROCURA DO AMOR

A busca pelo idílio amoroso, em todas as fases da vida, está no centro de muitos romances apaixonantes. É o caso de dois fenómenos Topseller, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo e o juvenil P.S. Ainda Te Amo. A Suma de Letras recomenda A Mulher de Vestido Vermelho Que Dança na Praia, uma viagem solitária em busca do amor, e O Que Fica Somos Nós, sobre segundas oportunidades.

AMORES E DESAMORES

Tão irresistível como um amor súbito, a coletânea de contos Não Mais Amores é a porta de entrada perfeita para o universo de Javier Marías. Amado por uns, detestado por outros, Charles Bukowski, autor de culto, também tem coisas a dizer Sobre o Amor.

O desamor em tempos de pandemia tem um retrato brilhante em Quarentena - Uma História de Amor, de José Gardeazabal. Por fim, as famílias felizes amam cada uma à sua maneira, como nos conta Afonso Cruz em Princípio de Karenina.

GRANDES AMORES

Quatro romances contemporâneos e um clássico para quem se quer perder de amores. Em Sinopse de Amor e Guerra, Afonso Cruz questiona os limites do que podemos fazer por amor.

João Tordo ensaia uma inesquecível Biografia Involuntária dos Amantes. Trilogia, de Jon Fosse, considerado um dos melhores livros do ano, é uma parábola poética e luminosa sobre a errância de dois amantes.

A mestria de Javier Marías resplandece em Os Enamoramentos. E, claro, teremos sempre Camilo e o seu Amor de Perdição, agora na coleção Penguin Clássicos.

AMOR SEM BARREIRAS

Vivenciar o amor sem limites de género ou outros, através de dois romances tocantes do inimitável Adam Silvera: No Final, Morrem os Dois e E Se Formos Nós?. A aposta Netflix de um êxito musical da Broadway sobre o clássico baile de finalistas, The Prom.

O livro de culto de James Baldwin, O Quarto de Giovanni, a dolorosa história de um amor condenado à tragédia. E a poderosa e desconcertante reflexão de Carmen Maria Machado, no notável conjunto de narrativas O Corpo Dela e Outras Partes.

AMOR DE FAMÍLIA

Celebramos o amor em família com dois álbuns ilustrados que fazem do casamento uma celebração do amor incondicional: O Jaime no Casamento e O Casamento do Meu Tio.

As muitas formas que o amor assume estão presentes em Eu Sou Amor, uma leitura perfeita para partilhar com os mais pequenos, tal como os calorosos e afetuosos Vou Estar Sempre Contigo e Dos Lápis, com Muito Amor.

AMOR-PRÓPRIO

Cinco livros para aumentar a autoestima e o autoconhecimento, e gostar mais de si próprio. Confiar, Amar, Crescer, da psicóloga Cátia Pereira, sobre a construção de vínculos seguros; Amor-Próprio: Guia Prático para Mulheres, um gps para atingir o pleno potencial; Renascer e Aprenda a Amar-se, dois guias baseados nas ferramentas do mindfulness para lidar com a incerteza e ganhar confiança; e Ferozes, uma poderosa viagem de autodescoberta e emancipação, da jovem e promissora autora Helena Magalhães.

AMOR AO PRÓXIMO

Cultivar a ligação ao outro e à comunidade através de quatro livros que celebram o poder da compaixão e da bondade. A Semente da Compaixão, o ensinamento do Dalai Lama às crianças; Amizade, da coleção Grandes Palavras para Miúdos Pequenos, um incentivo à expressão das emoções; A de Amor, uma compilação de algumas das reflexões mais belas e significativas do Papa Francisco; e A Linguagem da Bondade, o retrato comovente e lírico de uma enfermeira e das vidas que acompanhou.