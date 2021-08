O golfe, desporto praticado em todo o mundo, mas desconhecido de tantos outros. Todos sabemos que se trata de bater uma bola num buraco, mas será realmente assim tão simples? Como Arnold Palmer, um dos maiores e mais carismáticos golfistas de todos os tempos, costumava dizer: "O golfe é enganosamente simples, mas ilimitadamente complicado".

Podemos falar sobre este desporto e excluir Portugal? Não, claro que não! Devido à sua enorme popularidade e capacidade de atrair milhares de turistas todos os anos, decidimos colocar a seguinte questão: Onde podemos encontrar os melhores destinos para jogar golfe?

Para responder a esta pergunta, a Holidu o motor de pesquisa para casas de férias, realizou um estudo para determinar os melhores destinos para praticar golfe. Assim, se é um amante deste desporto ou está a pensar experimentá-lo, damos-lhe algumas ideias onde passar as suas próximas férias.

1. Faro - 30 Campos de Golfe

Faro em primeiro lugar. Não seria de espantar que o Algarve estivesse em primeiro lugar na nossa classificação. Classificado por muitos como o melhor destino de golfe do mundo, falado em revistas dedicadas ao desporto e por associações internacionais de operadores turísticos especializados, o Algarve faz jus a esta distinção ao manter uma qualidade impecável. Com um clima ideal que permite jogar durante todo o ano e uma grande variedade de campos, a região é o paraíso dos golfistas. A maioria dos campos está localizada em áreas protegidas, com vistas deslumbrantes.

Holidu Tip: Obrigatória no Monte Rei Golf & Country Club. Situado em 1.000 hectares no Sotavento Algarvio, entre a Serra do Caldeirão e o Oceano Atlântico, encontra-se um refúgio de paz e tranquilidade que é a jóia da coroa do Golfe português.

2. Lisboa - 11 Campos de Golfe

Lisboa em segundo lugar. Embora muitos jogadores visitem o Algarve para umas férias de golfe, a Região de Lisboa está certamente a chegar como um novo destino de golfe. Existem vários campos e clubes na Região de Lisboa. A maioria dos melhores campos de golfe da Região de Lisboa pode ser encontrada nos arredores de Cascais, Estoril, Sintra e, claro, Lisboa.

Holidu Tip: Confie em nós e experimente o Oitavos Dunes. Inicialmente conhecido como campo de golfe do Campeonato Oitavos Golfe, onde mais tarde, devido à ligação com as dunas de areia naturais e oceano, foi tomada a decisão de mudar o nome para Oitavos Dunes. Passe uma tarde espectacular a olhar para o mar, as dunas e a jogar Golfe.

3. Porto - 6 campos de Golfe

Em terceiro lugar, Porto.Uma cidade multifacetada, de facto! No Porto encontra vinhos de exceção, entre os quais o mundialmente famoso Vinho do Porto, paisagens de tirar a respiração e claro, golfe em campos de caraterísticas diferentes, rodeados de paisagens inspiradoras. No norte de Portugal, os campos de golfe foram cuidadosamente criados e em harmonia com a natureza, muitas vezes por arquitectos de renome nacional e internacional.

Holidu Tip: O Porto possui vários campos de golfe com ótimas condições, ideais para veteranos e principiantes. É aqui que encontramos o mais antigo clube de golfe do país, o Oporto Golf Club, em Espinho! Não perca a oportunidade de ir visitar este clube.

4. Setúbal - 5 campos de Golfe

Setúbal, não estando no pódio merece um enorme destaque no golfe em Portugal. Conta com vários campos com diferentes características tanto para profissionais como para aprendizes. Aqui, vai experienciar um tipo de golfe que não encontra noutro local. Jogar ao longo da praia com a magnífica vista sobre a serra da Arrábida.

Holidu Tip: Votado como um dos 10 melhores resorts da europa continental pela revista Golf World em 2019. O Troia Golf fica no coração da Península de Tróia, um dos mais interessantes e desafiantes campos de golfe de Portugal.

5. Leiria - 4 campos de Golfe

A meio da nossa classificação encontramos Leiria. Uma lufada de ar fresco e uma zona pouco mais desconhecida para alguns. Com sol durante todo o ano, campeonatos nacionais e ligas, vai encontrar aqui campo de golfe luxuosos, serviços de primeira classe e uma riqueza de experiências para desfrutar.

Holidu Tip: Situado numa bela praia arenosa a menos de uma hora de Lisboa, o Praia D'El Rey Golf Course está perfeitamente integrado numa área de paisagem natural protegida, no meio de fairways exuberantes e da beleza escarpada da deslumbrante vista do mar sobre a costa portuguesa.

6. Açores - 3 campos de Golfe / 8.4 de classificação

Em sexto lugar os Açores. Apenas paz, natureza e Golfe, vai olhar à sua volta e não vai ver uma única construção. Toda a morfologia dos campos convida à caminhada, na companhia de flores e árvores. Com o seu ótimo clima, a ilha permite jogar em qualquer estação do ano. O arquipélago tem três campos, tanto para principiantes como para profissionais.

Holidu Tip: O campo de Golfe das Furnas. Um campo de golfe espectacular situado no meio de uma poderosa paisagem vulcânica com uma vegetação tropical luxuriante. Esta é uma experiência de golfe verdadeiramente incrível.

7. Braga - 3 campos de Golfe/ 8.3 de classificação

Em sétimo lugar, Braga. Mais uma excelente região no norte para jogar golfe. Aqui vai encontrar campos de diferentes configurações, com graus de dificuldade variáveis, traçados tão agradáveis como exigentes para amadores e profissionais. Prepare os tacos e descubra campos rodeados de lagos e árvores na montanha ou perto da cidade.

Holidu Tip: Campo de Golfe de Ridalhas. Um pequeno campo de golfe, ainda por descobrir, muito desafiante. Seguido por um rio e rodeado de uma natureza indescritível! Não perca esta oportunidade e agarre nos tacos.

8. Madeira - 3 campos de Golfe/ 8.0 de classificação

Madeira em oitavo lugar. Experimente a beleza deslumbrante desta ilha, a sua história e os espectacular campos de golfe. Esta região foi classificada como um dos melhores destinos para golfe com campos reconhecidos mundialmente por grandes jogadores. Os campos da Madeira permitir-lhe-ão escapar à azáfama do dia-a-dia e aproveitar a natureza.

Holidu Tip: Classificado entre os melhores campos do mundo, o Santo da Serra oferece um excelente campo de golfe e um clube premium para escapar à azáfama do dia-a-dia. Este campo oferece uma gama completa de facilidades aos seus jogadores e convidados, incluindo um confortável clubhouse com restaurante panorâmico, lounge, bar e terraço com vistas deslumbrantes para o mar.

9. Vila Real - 2 campos de Golfe/ 8.3 de classificação

Vila Real em nono lugar. Como podemos ver o Norte está com uma forte presença no golfe em Portugal. Mais uma região que não podíamos excluir, com dois magníficos campos que o irão fazer viajar no tempo.

Holidu Tip: O campo Vidago Palace Golfe. Um green muito bem tratado e com um preço acessível durante o verão. Depois de umas belas tacadas pode aproveitar e beber uma cerveja ao fim-da-tarde com um magnífico pôr-do-sol.

10. Aveiro - 2 campos de Golfe/ 6.0 de classificação

Em último mas não menos importante Aveiro. Poucos campos podem ser encontrados no centro do país, mas acredite que vale a pena a viagem. Campos com menos pessoas onde pode treinar à vontade sem olhares a julgarem o seu swing. Aproveite esta tranquilidade enquanto ainda pode.

Holidu Tip: O Campo de golfe da Curia conta com 9 buracos e uma área de cerca de 2457 metros com par 34 e é óptimo até para os mais exigentes. Não se preocupe que se não for profissional vai conseguir bater umas bolas à mesma!