O novo percurso pedestre minhoto percorre levadas ancestrais no coração da floresta

A nova experiência turística em contexto de Natureza no concelho minhoto de Cabeceiras de Basto tem de nome Levada da Víbora e é um caminho ancestral circular com perto de 11 km, que percorre os canais do regadio tradicional. O caminho dos moinhos de água mandados construir por D. Dinis, passa por zonas de lazer embrenhadas num bosque verde e por um miradouro natural.

A Levada da Víbora começa o percurso circular ascendente na zona de Lazer da Barragem do Oural, na freguesia de Abadim, passa pelo núcleo de Moinhos de Rei, pela zona de Lazer da Víbora, em pleno espaço de natureza, por entre um bosque de pinheiros bravos, carvalhos, castanheiros e madressilvas.

C.M.Cabeceiras de Basto

É na subida para a aldeia mais pequena de Cabeceiras de Basto, que se alcança o miradouro natural de Porto D’Olho, no alto do Outeiro da Varela, com vistas desafogadas para a serra e para o serpenteado dos campos de cultivo. Ao longo de todo o percurso é possível observar a fauna e flora locais.

A caminhada de regresso à zona de lazer da Barragem do Oural poderá ainda guardar algumas surpresas como o avistamento de cavalos garranos, raposas, sardões ou aves de rapina. Quanto às víboras cornudas, que dão nome a esta experiência turística, os encontros são bem mais raros. As lendas deram-lhe a fama, mas é raro encontrar um exemplar.

C.M.Cabeceiras de Basto

Nesta experiência turística, à Levada da Víbora junta-se uma mão cheia de outras propostas de visita obrigatória em Cabeceiras de Basto, com propostas de roteiro para um ou dois dias. O Mosteiro de São Miguel de Refojos, o Núcleo Museológico de Arte Sacra, a Casa de Lã de Bucos, a visita ao maior espigueiro do Minho e a degustação de produtos típicos e provas de vinhos da região

“Ao fim de dois anos a vivermos com esta Pandemia assistimos à crescente procura de experiências em contexto de natureza que, de alguma forma, incorporem uma componente diferenciadora e identitária. Quisemos com o lançamento desta experiência da Levada da Víbora relevar o melhor do município no que ao património natural, cultural, gastronómico e patrimonial diz respeito”, sublinha Francisco Alves, presidente da Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto.