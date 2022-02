Corações de Cassiano

Coimbra | atividades | fev.: sáb., dom.: 11.30h, 15h | com miúdos

O Serviço Educativo do Portugal dos Pequenitos tem uma sugestão muito especial para o mês de fevereiro. Aos sábados e domingos, todos estão convidados a ouvir histórias e procurar corações, escondidos nas casinhas projetas pelo arquiteto Cassiano Branco. Uma atividade amorosa para as famílias redescobrirem o parque em conjunto.

Amor nasce no estômago

Condeixa-a-nova | workshops | 19 fev.: 10h-21.30h | em casal ou com miúdos

O PO.RO.S – Museu Portugal Romano mostra que os corações se conquistam pelo estômago. Em fevereiro, o ciclo mensal de atividades do museu junta a culinária e o amor. Além de refletir sobre o romance desde os primórdios dos tempos, aprenda a cozinhar iguarias deliciosas. Leve os mais novos à oficina “Sabores e (De)Coração” ou divirta-se com o seu par na “Cozinha com Amor”.

Cartas de São Valentim

Tomar | oficina | ​14 fev.: 9.30h-18.30h | com miúdos

Na Biblioteca Municipal de Tomar, o amor paira nas páginas dos livros. Através da oficina “Voa, voa Joaninha, leva esta carta ao meu namorado…”, pais e filhos podem criar a sua própria prendinha para oferecer a quem mais gostam. Presentes feitos com amor são a chave para um excelente Dia dos Namorados.

Apaixonados aos ritmos latinos

Lisboa | aula de dança | 14 fev.: 20.05h-21h | em casal

A Dance Spot revela o lado mais romântico da dança. Além de jantares à luz das velas e o tradicional bouquet de flores, os casais mais aventureiros podem atrever-se a dar um passinho de dança. A aula do Dia dos Namorados é dedicada à paixão tão presente nos ritmos latinos. Prepare-se para sentir o calor da música.

O romance está no ar... no zoo!

Lisboa | visita | 14 fev.: 10h - 18h | em casal ou com miúdos

Porque não dar um saltinho ao Jardim Zoológico no dia mais romântico do ano? Dentro da temática do amor, o Jardim apresenta o seu primeiro nascimento de 2022: uma cria de macaco-aranha, espécie conhecida pelas suas demonstrações de afeto. Aproveite o desconto de 50% no bilhete do segundo adulto, disponível até 14 de fevereiro. Se quiser surpreender ainda mais a sua cara-metade, não se esqueça de dar uma olhadela ao Kit de Apadrinhamento do Dia dos Namorados.