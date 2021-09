O Cartão Continente e o Turismo dos Açores juntaram-se numa campanha com o mote de “Açores todo o ano”, com uma proposta de voos e estadias até 7 noites em unidades hoteleiras na ilha de São Miguel e na ilha Terceira, com um preço muito atrativo ao qual acresce com um desconto de 20% em Cartão Continente.

A campanha está disponível para reservas até 30 de outubro para usufruir em estadias entre 8 de outubro e 15 de dezembro.

Os programas da campanha são válidos para 2 pessoas e contemplam três planos distintos, com partidas do Porto ou Lisboa, todos com voos e pequeno-almoço incluído:

- 3 noites na Terceira ou em São Miguel, PVP 399€;

- 3 noites em São Miguel + 2 noites na Terceira, PVP 499€;

- 4 noites em São Miguel + 3 noites na Terceira, PVP 599€.

O desconto em cartão Continente é calculado sobre estes valores, proporcionando poupanças significativas em cartão entre os 80€ e os 119€.

A campanha conta com o apoio da companhia aérea SATA Azores Airlines e das agências de viagens GeoStar e TopAtlântico. Os clientes podem adquirir os pacotes em qualquer loja Top Atlântico ou GeoStar, assim como nos sites www.topatlantico.com e www.geostar.pt.

Com esta iniciativa, o Cartão Continente dá continuidade à aposta em iniciativas que oferecem novos benefícios para as famílias portuguesas e, em especial, para todos os que procuram desfrutar de momentos de lazer com experiências únicas a preços únicos.