Noah Surf House, o alojamento sustentável na praia de Santa Cruz para umas férias ao ritmo da natureza

Foi no ano de 2015, que junto ao mar da Praia da Física, nasceu a Noah Surf House. Trata-se de um alojamento sustentável com oito quartos e 13 bungalows. Aqui, a arquitetura e ambiente mistura-se com a natureza e não espere encontrar dispositivos eletrónicos como televisões ou mesmo ar-condicionado.

Por outro lado, há um conjunto de atividades e pormenores que fazem deste um local muito característico. Com uma vista mar, os quartos com jardins e terraços privativos têm todos acesso à horta ecológica e galinheiro que se encontram na zona exterior do alojamento.

A estrutura deste hotel foi feita a partir de um antigo edifício, cujos principais materiais são o betão, o vidro, a cortiça e a madeira.

Em termos de serviços, a Noah Surf House tem um restaurante, um rooftop com bar, jacuzzi exterior, um sunset deck e uma piscina infinita, além de uma sala multiusos, um estúdio de yoga e um skate park.

créditos: Divulgação

No momento do check-in, os hóspedes recebem um Kit Noah que, entre outras coisas, contém uma garrafa para encher com água filtrada em diferentes pontos do alojamento.

A Noah Surf House organiza várias atividades desportivas, como desportos aquáticos ou caminhadas e trilhos, Graffitti Jam Sessions, um atelier de expressão artística e noites de cinema. Apresenta ainda o conceito de “Get2gether around de fire”, um convívio entre os hóspedes, todos os sunsets, no terraço, onde é acesa uma fogueira, feito um barbecue e apreciado o pôr-do-sol no mar, ao ritmo de música que é passada em sistema de som ou tocada em guitarra.

Conscientes de que as atividades hoteleiras e de restauração são, por norma, consumidoras de muitos recursos e geradoras de muitos resíduos, a política de ambiente do alojamento trabalha no sentido de reduzir a sua pegada ecológica, através de um processo de melhoria do desempenho ambiental e social. A energia em toda a unidade deriva de painéis solares, funciona com bombas de calor, iluminação LED e utilização de equipamentos e utensílios de elevada eficiência energética. Os colaboradores também recebem várias formações na área da sustentabilidade.

créditos: divulgação

O hotel tem também redutores de caudal instalados em todas as torneiras, apresentando um sistema de captação de águas pluviais que são encaminhadas para um poço e usadas para uso.

O hotel utiliza contentores para a separação seletiva de resíduos, além de possuir uma estação de compostagem, que permite valorizar parte dos resíduos orgânicos e produzir compostos orgânicos sem pesticidas. Estes são utilizados como fertilizante na horta da Surf House, que produz legumes e aromáticas utilizadas na cozinha.

Outra das ações passa pela reutilização de materiais, que poderiam ser considerados resíduos, para a produção de peças de decoração e mobília. Assim, os antigos cacifos de outro edifício da vila foram restaurados, tubos de canalização são agora candeeiros, prensas agrícolas e sinaléticas de perigo foram restauradas e utilizadas na decoração interior, entre outros.