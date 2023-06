Chama-se IKEA Artist in Residence e é o nome do novo programa de fotografia a ser lançado pela IKEA e que irá contar com, nada mais nada menos, a mentoria de Annie Leibovitz.

Considerada uma figura incontornável da cultura pop a nível global, a fotógrafa norte-americana z é a lente por detrás de algumas das mais famosas fotografias das últimas décadas publicadas nas páginas da Vanity Fair ou da Rolling Stone. Ao longo dos últimos meses, Annie Leibovitz tem vindo a interpretar alguns dos mais relevantes insights do último relatório “Vida em Casa” - que analisa os hábitos, tendências e necessidades de mais de 37 mil pessoas de 37 países, incluindo Portugal, no que à vida em casa diz respeito - , transformando-os em retratos impressionantes da vida de 25 pessoas, de sete países diferentes.

Mas o que é e no que consiste o IKEA Artist in Residence? É uma iniciativa da empresa sueca que tem como objetivo promover e potenciar o talento e criatividade das novas gerações. Abertos a jovens e fotógrafos entre os 18 e 25 anos, este programa vai seleccionar cinco participantes de diferentes nacionalidades que vão ter a oportunidade de desenvolver técnicas e ferramentas para a fotografia de retrato, no contexto da vida em casa.

“O talento não tem apenas de ser identificado, tem também de ser potenciado. É por isso que ao longo destes anos, temos sido criadores ou participantes ativos em iniciativas que colocam estudantes e jovens profissionais em contacto com a nossa filosofia de marca e com os nossos produtos, estimulando a criação de novas formas de olhar para a vida em casa”, refere Cláudia Domingues, Diretora de Comunicação da IKEA Portugal, em comunicado.

Este terá a duração de três meses, com arranque marcado para julho de 2023, decorrerá em formato digital e irá contar com a participação de diversos especialistas IKEA a nível global, entre eles o Diretor Criativo do Grupo Ingka - Marcus Engman.

Todos os jovens interessados podem subemeter a sua candidatura até dia 30 de junho.

Para mais informações clique aqui.