Os centros Freeport Lisboa Fashion Outlet e Vila do Conde Porto Fashion Outlets, em conjunto com o restante portfólio VIA Outlets, estão a celebrar o Pride Month ao longo do mês de junho, com uma mostra de arte de peças exclusivas criadas por artistas locais.

Países Baixos, Portugal, Suécia, Noruega, Alemanha, Espanha, República Checa, Suíça e Polónia são os nove países que se juntam nesta exposição internacional, cada um representado por um artista local. Cada peça é composta na forma de uma peça de puzzle – representando a experiência pessoal de cada indivíduo – para que todos as peças juntas contem uma história mais ampla – que reflete uma uma visão e uma vivência coletivas.

"Este ano voltamos a reforçar a responsabilidade corporativa concreta que temos perante a sociedade, nomeadamente os que estão mais próximos de nós – os nossos colaboradores, marcas parceiras, visitantes e comunidades locais nas quais nos inserimos – para a construção de um ambiente inclusivo e que celebre a diversidade”", explica, em comunicado, Catarina Tomaz, diretora de marketing da VIA Outlets em Portugal.

"A nova edição do BE PROUD. BE YOU. conta com uma excelente colaboração com a artista portuguesa Joana Estrela, a par de outros oito artistas europeus de enorme qualidade.", acrescenta.

O gigante puzzle reúne obras de arte de diferentes geografias, assim como várias técnicas artísticas – em comum têm as histórias pessoais que são narradas através da arte.

A peça de fundo cor-de-rosa, que foi a eleita por Amesterdão, ilustra um cenário utópico de amor e aceitação; a peça que está a representar a Alemanha, contém uma mala de viagem, referência a uma mala real que era a companhia para as viagens de autodescoberta da adolescência; a obra representante da Suíça, que contém três figuras, mostra ao centro Marsha P Johnson, transexual e líder do movimento LGBT em Nova Iorque, nos anos 60 e 70. A peça em tons de azul que se destaca pelas linhas suaves é a portuguesa.

Joana Estrela foi a artista eleita para representar Portugal. Nascida em Penafiel, a autora e ilustradora de vários livros, novelas gráficas e fanzines é também uma artista galardoada. Foi com o livro “Mana”, sobre a relação entre duas irmãs, que venceu o I Prémio Internacional de Serpa para Álbum Ilustrado, em 2015, ano em que também foi premiada com o galardão de melhor ilustração para livro infantil na Amadora BD.

As suas ilustrações coloridas desde cedo serviram para espelhar a diversidade– desde o primeiro livro publicado, “Propaganda”, sobre o voluntariado que fez na Lithuanian Gay League, resultado da sua própria vivência em Vilnius.

Os temas do preconceito e da identidade são uma constante no seu trabalho como mostram “Pardalita”, que conta o romance entre duas raparigas, “Menino, Menina” que reflete sobre o que significa ser rapaz e rapariga e a fanzine “Vestidos do Tiago” que conta a história de Tiago, um rapaz que gosta de usar vestidos.

Para a exposição Be Proud. Be You. , Joana Estrela apresenta uma imagem fluida e colorida onde se podem observar duas figuras femininas num abraço profundo. "Esta peça é uma reinterpretação de uma ilustração que fiz no primeiro fanzine que publiquei ‘Anna Says our Kettle is Minging’ e é a representação simples de um momento de carinho", partilha Joana Estrela. "Sinto que a intimidade em casais do mesmo sexo é, frequentemente, ou ignorada ou exacerbada. Na altura que criei esta imagem, a sua simplicidade tinha um poder e uma graça que me pareceram importantes de transmitir".

Além da celebração através da arte, a VIA Outlets e os seus centros farão ainda uma doação para a ILGA Europa, uma organização sem fins lucrativos que é pioneira no apoio na linha da frente a ativistas em 54 países na Europa e Ásia Central.

Obra Joana Estrela créditos: Divulgação

Conhecer a bandeira, interagir com as obras

Além das nove obras de arte que estarão expostas, a mostra de arte "Be Proud. Be You." terá ainda uma componente interativa, em ambos os centros, que será um convite aos visitantes a saberem mais sobre a causa mas, também, a partilharem a sua própria experiência pessoal.

No caso do Vila do Conde Porto Fashion Outlet, os convidados serão incentivados a aproximarem-se de uma estante com gavetas das diferentes cores que completam a bandeira LGBTQIA+. Ao abrir, os visitantes podem ficar a conhecer mais sobre os fundamentos e origens desta causa.

Já no Freeport Lisboa Fashion Outlet encontrar-se-á algo completamente diferente: uma parede com vários pins, cada um associado a uma palavra (amigos, família, filhos, comunidade, natureza, etc). Haverá também elásticos coloridos, para que cada convidado possa retirar um e contorná-lo pelos pins, formando o seu percurso de autodescoberta até hoje.

“Na nossa organização, assim como nos nossos centros, procuramos criar espaços convidativos, onde todos se sintam incluídos", conta Otto Ambagtsheer, CEO da VIA Outlets. "Ao logo deste mês, estamos unidos pela Europa na celebração do Pride Month, e a chamar a atenção para este mês importante. Temos também orgulho em podermos continuar a nossa parceria com a ILGA Europa e em podermos partilhar a arte diversa e única destes talentosos artistas com os nossos convidados", finaliza.