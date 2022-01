E porque não começar já a preparar férias e escapadinhas para 2022? O calendário oferece-lhe 13 feriados obrigatórios, civis e religiosos, e várias possibilidades de ‘pontes’ e fins de semana prolongados no ano que agora se inicia.

Nos january sales do Pestana Hotel Group, que se iniciam no dia 10 e duram até o final de janeiro, pode reservar estadias com descontos até 39% em hotéis em Portugal e no estrangeiro, sem custos de reserva ou cancelamento e para estadias até 31 de outubro. Hotéis, pousadas, resorts, de luxo, históricos ou lifestyle na Europa, América e África, a escolha é sua.

Se optar por férias em território nacional, parta à descoberta de regiões únicas com as Pousadas de Portugal, onde poderá instalar-se no Gerês, em Viseu e Évora. Outras sugestões? A Pousada Mosteiro de Amares, entre a cidade de Braga e a Serra do Gerês, que resulta da restauração de um Mosteiro Cisterciense do séc. XII, num trabalho notável do Arquiteto Eduardo Souto de Moura.

Já os mais exigentes não irão querer perder a oportunidade de dormir no único “hotel palácio” do Algarve, que integra a exclusiva rede de Small Luxury Hotels of the World, a Pousada Palácio de Estoi que se orgulha da mistura de estilos Neoclássico, Neorococó e Arte Nova em cada um dos seus recantos.

A norte, na Invicta e na margem do Rio Douro, apaixone-se pelo Pestana Palácio do Freixo. Um resort urbano que oferece a cada hóspede uma experiência única, unindo o estilo clássico ao conforto dos nossos dias.

Na região de Lisboa, aventure-se pela capital, Cascais ou Sintra. O novo Pestana Lisboa Vintage, com o seu ambiente contemporâneo e decoração vintage, e o Pestana Cidadela Cascais – Pousada & Art District são excelentes escolhas para quem privilegia uma boa localização e uma atmosfera artística. Ou o eterno Pestana Palace Lisboa, instalado num palácio restaurado do século XIX e um dos The Leading Hotels of the World mais reconhecidos pelo serviço que presta.

créditos: Pestana Hotel Group

A sul, a dificuldade só reside na escolha: hotéis de charme, com ou sem tudo incluído. A dica vai para o Pestana Alvor Praia que está localizado perto da pitoresca vila piscatória de Alvor ou o Pestana Blue Alvor, o hotel all inclusive preferido dos clientes mais novos.

Na Madeira, o melhor destino insular da Europa, opte por uma estadia no icónico Pestana Casino Park, projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer e explore o norte da ilha, aproveitando também para descansar no Pestana Quinta do Arco, um hotel turismo-rural localizado no Arco de São Jorge.

No verão, a melhor alternativa é aterrar na Ilha Dourada e escolher entre os três hotéis Pestana em Porto Santo. Por exemplo, o Pestana Porto Santo, um resort all inclusive de praia.

Para quem não prescinde de férias fora de Portugal, as nossas sugestões vão para Espanha, Estados Unidos da América ou Marrocos. Nos dois primeiros, junte-lhe a oportunidade de ficar em Pestana CR7 Lifestyle Hotels, bem no centro de Madrid e Nova Iorque, respetivamente.

Pestana CR7 Lifestyle Hotels - Madrid créditos: Pestana Hotel Group

E em Marrocos, descubra o Pestana Tanger City Center, situado entre a Promenade e a Av. Mohamed VI, perto da praia e da Corniche e integrado no Tanger City Center, um projeto imobiliário inovador com os mais diversos serviços de apoio.