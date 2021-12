Num piscar de olhos o mês de dezembro já chegou e a época Natalícia já faz brilhar as ruas e casas por todo o país.

Para o último mês do ano a marca coreana Yoyoso dá as boas-vindas ao Norte, com a quinta abertura deste ano, no centro comercial 8ª Avenida, em São João da Madeira.

Se é daqueles que não deu pelo aproximar do Natal e ainda não tratou dos preparativos, esta é a oportunidade ideal para tratar de tudo de uma só vez. Com cerca de 140m2 e 4.000 artigos, encontra tudo o que pode precisar para esta época.

Desde os mais variados utensílios de cozinha para a Ceia de Natal, às toalhas, pratos e guardanapos temáticos ou, também, toda a decoração e acessórios natalícios necessários para que nada falte.

créditos: YOYOSO

Com os sempre convidativos preços low-cost, terá uma variedade de produtos para encontrar o presente perfeito para cada membro da família. Cosmética, beleza, decoração, chávenas, roupa e acessórios para inverno, tecnologia, brinquedos e peluches são muitos dos artigos que terá à escolha na mesma loja.

Para os melhores embrulhos não faltam papeis para todos os gostos, sacos de todos os tamanhos e fitas coloridas, para que os seus presentes ganhem um destaque especial debaixo da árvore de Natal.

A marca Yoyoso já conta com lojas no UBBO, Alegro Setúbal, Rio Sul, Aqua Portimão e Algarve Shopping, LoureShopping, Madeira Shopping e agora 8ª Avenida.