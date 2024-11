Mariana Machado e Pedro Gomes preparam-se para o primeiro Natal enquanto papás, depois do nascimento de Tomás, no dia 8 de setembro.

O casal já entrou no espírito natalício e a influencer mostrou a árvore de Natal da família na sua conta de Instagram.

"O primeiro Natal do Tomás com direito a uma teddytree. E claro, não resisti, tinha este fato guardado para usar quando fôssemos à serra ver os meus avós mas achei que só assim o Tommy competia com o urso fofo desta decoração! Por isso quem é o baby teddy mais fofo?", pode-se ler na legenda da publicação que conta com cinco fotografias e vídeos.

Nelas, é possível ver uma gigante árvore de Natal, iluminada e repleta de ursos de peluche, assim como o pequeno Tomás, vestido com um fato de pelo, sentado à frente de um urso de peluche maior do que ele.

