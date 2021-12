O ano inicia-se com um Workshop de Mandarim, que se realiza aos sábados durante o mês de janeiro, e uma oficina de Caligrafia Japonesa, no dia 11, no Museu do Oriente.

Dividido em quatro sessões – aos sábados, nos dias 8, 15, 22 e 29 de janeiro, entre as 10h00 e as 13h00 -, o Workshop de Mandarim dá a conhecer os princípios básicos deste idioma para negócios e lazer.

O objetivo é que os participantes adquiram vocabulário e recursos gramaticais fundamentais para conseguirem compor frases elementares de comunicação em situações regulares do dia a dia.

No dia 11 de janeiro, terça-feira, o Museu do Oriente dá a conhecer, na oficina de Caligrafia Japonesa Kakizome-Taikai, um costume japonês para assinalar o novo ano.

Kakizome é a primeira caligrafia do ano. No segundo dia de janeiro, os que observam a tradição usam pincel e tinta para escrever algo auspicioso: uma resolução de ano novo ou um verso de poesia evocativo da data.

A palavra kakizome é escrita com os caracteres “escrever” e “primeiro” e, no Japão, é comum as escolas organizarem um evento especial de caligrafia no início de janeiro, intitulado kakizome taikai.

Assim, organizados por ano ou classe, e um a seguir ao outro, os alunos juntam-se nos ginásios das escolas, dispõem os seus materiais no chão - todos na mesma direção - e utilizam um pincel espesso, especial para a ocasião.

Esta oficina procura recriar o espírito do kakizome, convidando os participantes a saudar o novo ano com um exercício de caligrafia em torno de uma mensagem auspiciosa.