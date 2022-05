Adoção, Família de Acolhimento, Apadrinhamento Civil e, tendo em conta a atual situação geopolítica, o apoio a famílias mesmo que sem qualquer vínculo legal são os diferentes temas abordados e que pretendem inspirar novas famílias, neste mês de maio, onde se celebra o dia da Mãe e o Dia Internacional da Família. O AXN White associou-se ainda à intérprete e compositora Aurea, que irá dar voz ao hino desta iniciativa. Os conteúdos que estão presentes no site criado para o Family Talks contam com a colaboração da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

A iniciativa “Family Talks – Mais Família, Mais Amor” traduz-se assim na apresentação de sete episódios de histórias e partilha de experiências de familiares reais, contadas na primeira pessoa. Este é também um espaço que conta com toda a informação relativa às questões relacionadas com a temática, e que serve de apoio para qualquer pessoa que queira saber mais sobre o assunto ou que procure ajuda para entrar no processo em Portugal.

Uma família numerosa que ofereceu o que de melhor tinha para dar, adotando uma criança legalmente depois de ser maior de idade e tornando-se ainda numa família de acolhimento, o apadrinhamento civil pela história da madrinha Joana, que recebeu duas crianças em sua casa em pleno confinamento, ou até a adoção de um rapaz abandonado num parque municipal pela sua mãe biológica. Este conjunto de histórias que integram o projeto conta ainda com o processo de adoção por parte de um casal homossexual, em que um pai conta como foram os primeiros meses, sozinho, com o filho, ou até como um casal, no início da sua história a dois, parte para a decisão de adotar uma criança com deficiência.

A cantora e intérprete portuguesa, Aurea, abraçou também esta iniciativa, criando um hino exclusivo que serve de banda sonora a toda esta causa. A música é lançada com o arranque da campanha e no dia 15 de maio, Dia Internacional da Família, chega um videoclipe muito especial ao canal AXN White. O tema “És tu o melhor de mim” dá o tom a uma iniciativa que pensa conceitos como a família e o amor.