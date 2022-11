De 3 a 6 de novembro, a Orquestra Filarmónica Portuguesa, juntamente com o Coro Sinfónico Lisboa Cantat, apresenta em Lisboa e em Santa Maria da Feira, um programa dedicado a Johannes Brahms, grande compositor alemão do período romântico, com entrada gratuita.

Em Lisboa, os concertos vão decorrer na Basílica da Estrela (3 de novembro às 21h30), na Igreja de Nossa Senhora da Conceição, nos Olivais (4 de novembro às 21h30) e na igreja

de São João de Brito, em Alvalade (5 de novembro às 21h00). Já o último concerto tem lugar em Santa Maria da Feira, a 6 de novembro, pelas 16h00, no Grande Auditório do Europarque e terá um cariz solidário.

Sob a direção do Maestro Osvaldo Ferreira, a Orquestra Filarmónica Portuguesa e o Coro Sinfónico Lisboa Cantat, com os solistas Cecília Rodrigues e André Henriques, apresentarão “Um Requiem Alemão, op. 45”, de Brahms. Esta é considerada uma das mais importantes obras do repertório coral-sinfónico do período romântico.

Em 2022 a Orquestra Filarmónica Portuguesa atuou em grandes salas europeias, nomeadamente em Paris, no Théâtre des Champs-Elysées e no Grande Auditório da UNESCO, a propósito da Temporada Cruzada Portugal-França e das comemorações do Dia Internacional da Língua Portuguesa.

A Orquestra Filarmónica Portuguesa é líder do projeto “Sounds of Change” que é apoiado pela União Europeia através do Programa Europa Criativa e envolve quatro outros relevantes parceiros internacionais da Alemanha, Espanha, Sérvia e Eslovénia.