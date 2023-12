Tranquilidade é aquilo que todos os hóspedes podem experimentar assim que entrarem no Lilases Boutique House & Garden. Esta unidade hoteleira, que abriu portas em junho no município de Mora, é uma boa alternativa para todos aqueles que precisarem de parar, desligar e desfrutar de uns bons dias de descanso no meio da natureza.

Este projeto está instalado numa casa senhorial do século XIX onde se respira elegância, luxo e requinte nas diferentes áreas de estar e dormir. No salão das musas, no qual predominam os tons rosados, é possível admirar diferentes frescos das musas da literatura, da música e da dança, ou ainda apreciar beleza do lustre de cristal pendurado em outra das salas destinada a receber jantares gastronómicos.

créditos: Tiago de Paula Carvalho

O Lilases Boutique House & Garden dispõe de 16 quartos duplos (com as tipologias clássico, premium e mansardas com preços a partir dos 165€/noite) que se encontram espalhados por três pisos e oferecem um design clean e contemporâneo. Toda a decoração assenta em tons claros de forma a trazer um pouco das cores e da serenidade da planície alentejana para o seu interior. Existem ainda as suites Glicínias, Lilases e Tília (a partir dos 300€/noite) batizadas com o nome de três espécies de plantas que é possível admirar durante o ano no jardim desta propriedade construída em 1898.

De forma a distinguir-se da oferta que já existe na região do Alto Alentejo, Rui de Sousa apostou num conceito hoteleiro diferenciador que alia serviço de qualidade, cultura local e dias de descanso onde, ao contrário daquilo que a cidade lhes impõe, não existem horários para cumprir. O proprietário deste projeto quis trazer, de forma literal, o slogan desta vila – “Em Mora demora-te” – para dentro do hotel. “Não temos horários porque o tempo do Alentejo é um tempo muito próprio e queremos que o tempo seja saboreado pelos clientes de forma especial, por isso é que adotamos essa postura e estamos aqui para fazer acontecer”, explica. É mesmo caso para dizer que os desejos dos clientes são ordens.

créditos: Tiago de Paula Carvalho

O pequeno-almoço pode ser servido quando os hóspedes assim o desejarem, bastando dirigirem-se à sala de refeições e escolherem o que mais lhes agrada do menu. Para além do pão e do queijo, a fruta fresca e as compotas caseiras são apenas alguns dos produtos locais que vêm diretamente do quintal do Lilases para a sua mesa e de onde é possível admirar a piscina e a planície. De forma a alargar a experiência gastronómica de todos aqueles que o visitarem, o hotel dispõe ainda de várias opções de almoços e jantares – que carecem de reserva – onde é possível provar o que a região tem de melhor em que se incluem as tibornas, gaspachos, tábuas de enchidos ou diferentes pratos de caça. Javali, pombo bravo ou porco preto são alguns dos pratos de carne em destaque nos meses de novembro e dezembro e sempre acompanhados de uma seleção de vinhos do Alentejo.

O objetivo é simples: fazer com que os hóspedes se sintam em casa ao mesmo tempo que têm uma experiência tipicamente alentejana. Os animais de estimação são bem-vindos e o hotel proporciona um kit de boas-vindas a todos os cães até 10 kg composto por cama e tigelas.

Da olaria aos retiros de yoga: um mundo experiências com raízes alentejanas

créditos: Tiago de Paula Carvalho

Como forma de promover as tradições, ofícios e costumes das várias freguesias do município de Mora, o Lilases Boutique House & Garden criou diferentes experiências que permitem que os hóspedes possam descobrir este destino na sua plenitude e de forma inovadora, mas sem descaracterizar aquela que é sua autenticidade.

Ao todo foram desenhados oito programas que, graças a uma rede de parceiros locais muito especiais, os clientes podem desfrutar durante praticamente todo o ano e são um bom complemento à sua estadia. “São experiências que têm a nossa assinatura, que são feitas por nós para os nossos clientes. Não estão disponíveis em qualquer outro lado”, refere Rui de Sousa sobre este projeto que prima pela exclusividade e originalidade. “Nós não queremos fazer coisas banais. Queremos fazer coisas que os clientes se lembrem para sempre. Isso é que é especial e diferenciador.”

Apesar de estar em vias de extinção, a olaria é uma das atividades que ainda há para descobrir em Mora. Desde os seis anos que o mestre José Ramalhão se dedica à arte de moldar o barro e de todos os seus processos. A sua oficina em Brotas tem a porta aberta para receber todos aqueles que desejam conhecer de perto este ofício e, quem sabe, descobrir o oleiro que há dentro de si. “Para mim é uma felicidade ter pessoas a brincar na roda e a perceber o fascínio que eu sinto”, afirma o artista que, todos os anos, produz toneladas de peças fruto das inúmeras encomendas que recebe através das redes sociais e não só.

Nos seus workshops, que todos os anos atraem pessoas de todas as idades e de todas as zonas do país, cada aluno, independentemente do seu nível de experiência, é desafiado a fazer uma pequena taça. Após fazer uma introdução teórico-prática sobre a moldagem do barro, chega o momento de pôr as mãos na massa. “Ninguém sabe fazer”, diz o oleiro que presta auxílio durante todo este processo que, à primeira vista e de forma enganadora, parece fácil de replicar. A experiência de mais de quatro décadas permite que, no espaço de segundos, José Ramalhão consiga criar uma infinita possibilidade de peças. A ligeireza, a sensibilidade e o vagar são o segredo para se ser bem-sucedido no domínio desta arte que exige um grande controlo das mãos e da ponta dos dedos. “Tem de ser feito sempre com suavidade e respeitar a consistência da lama.”

Apesar de ser o único mestre oleiro da região, José Ramalhão continua a produzir com a mesma paixão de antigamente. “A cerâmica é muito gratificante porque nos dá a possibilidade de criarmos e de estarmos sempre a inventar coisas novas.”

Para quem procura algo mais focado na área do bem-estar, o hotel de charme oferece o programa Reconnect: um retiro onde os participantes são convidados a viver uma experiência de reconexão com a natureza e o seu eu interior. “É um reconectar com a natureza exterior e a nossa natureza interior porque nós somos todos os elementos que existem na natureza: somos terra, fogo, água e ar”, explica Rita Goldrajch sobre este projeto no Alto Alentejo onde o yoga desempenha um papel central.

Ao som da vibração da taça de cristal, estas sessões vão ter lugar ao ar livre e no meio da natureza, permitindo que todos os participantes – sejam grupos de 10 pessoas ou casais - possam abrir o seu coração sem medo. Esta experiência de três dias é direcionada para todas as pessoas que pretendem limpar mente, o corpo e espírito. No caso dos casais, estes poderão trabalhar a questão do apego e da dependência emocional estabelecida entre si. “O yoga para casais permite que cada um esteja na sua energia”, refere sobre o yoga da linha coração, uma vertente criada por si há 13 anos, e cujos ensinamentos devem ser aplicados no dia a dia. “Quando eles se permitem ser quem eles são oferecem o que têm de melhor um ao outro.”

Informações Morada: Rua de Santo António, 8 7490 236 Mora Contacto: 924750920/+351266243110 Reserva: hello@lilasesmora.com Website: https://www.lilasesmora.com/

De forma nutrir e dar o melhor ao seu corpo durante estes três dias, todos os participantes vão poder desfrutar de uma alimentação de base vegetariana que se destaca por privilegiar aqueles que são alguns dos melhores produtos da região. Para Rita Goldrajch, o Reconnect é um programa que nos permite "voltar a este estado de amor e haver este equilibrio entre o coração e a razão".

Para além da olaria e da meditação, é possível fazer observação das estrelas, uma sessão de garimpo, conhecido como o método mais comum para a prospeção de ouro, ou aventurar-se na apanha de cogumelos silvestres e turbaras.

O SAPO Lifestyle esteve em Mora a convite do Lilases Boutique House & Garden