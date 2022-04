Para celebrar o Dia da Mãe este fim de semana, a EmbaiXada traz o jazz e o fado ao bairro mais trendy de Lisboa, o Príncipe Real.

A esplanada do Gin Lovers transforma-se num bar concerto com os 'Out of the Blue jaZz Trio” no dia que se celebra o jazz, dia 30 de abril. Entre as 18h e as 20h, venha desfrutar de um fim de tarde diferente com Bernardo Tinoco no saxofone, Samuel Dias na bateria e José Almeida no contrabaixo.

No domingo, no dia da Mãe, o Fado chega à Galeria Conceptual da EmbaiXada para um concerto intimista. Trocamos o ambiente formal das casas de Fado por um ambiente informal e descontraído para celebrar a canção tradicional lisboeta. Uma homenagem do bairro Príncipe Real para celebrar a melhor do mundo: a Mãe

Depois dos concertos, pode ainda aproveitar para fazer uma refeição na magnífica esplanada do Atalho Real com vista para o Jardim Botânico, experimentar uma das 60 marcas do Gin Lovers Bar & Restaurante ou conhecer um dos vários pratos do Médio Oriente na Casa Cabana.