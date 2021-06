Já sabe o que vai fazer esta semana com a família? Veja aqui sugestões

Tudo sobre o Oceano

21 jun. | Fábula | Todo o País | M/021

Participe e ganhe o livro “Vida na Terra: O Oceano” da Fábula. Descubra os mares e os oceanos do mundo, observe os animais que vivem no oceano, aprenda mais sobre os tubarões, perceba para que servem as conchas, investigue as maravilhosas e peculiares criaturas marinhas e explore o oceano através dos cinco sentidos.

Tudo isto num livro interativo com 100 perguntas e respostas, e 70 abas que se levantam e revelam muitas curiosidades.

Campeões do Clima

22 jun. | desafio | todo o país | M/0

O Cartoon Network e a ANP|WWF acabam de lançar a campanha Campeões do Clima: uma iniciativa que visa inspirar as crianças a participarem em pequenas ações que ajudam a mudar o mundo no que diz respeito à saúde do nosso planeta.

Esta iniciativa pretende encorajar as crianças a fazerem parte de uma comunidade de pequenas pessoas que dão grandes passos para ajudar a resolver um dos maiores desafios dos nossos tempos. Descubra tudo!

Poemas para estes dias

23 jun. | hora do Conto| Todo o País | M/6

A poesia chega a estes dias como um sonho com versos que já existiam e traz novas vozes, línguas, desenhos, formas, formatos, sons, cores e mais o que nos formos lembrando. Acione os cinco sentidos (sim, até o paladar, olfato e o tato) para receber estes poemas-vídeo, onde e quando quiser. Poemas escolhidos por Rita Taborda Duarte para ver e ouvir no YouTube, Facebook e Instagram do LU.CA.

Workshop de Pintura: São João

24 jun.: 15h | workshop | Porto | 6-12

O Lx Paint Porto é um ateliê de pintura que mistura magia, relaxamento e arte. Com a orientação de um professor, no dia de São João as portas estão abertas para receber os pequenos pintores.

A professora explica todos os passos para que possam chegar a um resultado final tão ou mais criativo que o original.

Aula de surf

25 jun. | desporto | Vila Nova de Gaia | M/7

Chama-se Fisherman Surf School e aposta num programa único e diversificado orientado para o desporto, animação e turismo.

Com uma oferta diversificada, a escola promove diariamente aulas de Surf e Stand Up Paddle, com professores licenciados e credenciados, com uma vasta experiência no ensino de crianças e jovens em diversos desportos aquáticos. Já conhece? Hoje é o dia!

