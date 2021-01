Já sabe o que vai fazer com a família no fim de semana em casa? Veja estas sugestões

Mil e uma maneiras para brincar em casa com as crianças

Atividades em Casa

Passar muitos dias fechados em casa pode chegar a ser cansativo e frustrante até para as crianças. Imaginação e criatividade. Estas são as armas necessárias para descobrir como passar o tempo com os seus filhos em casa. Faltam-lhe ideias? Veja estas sugestões.

Um mar de dicas e de horas de entretenimento

Conteúdos digitais online

#UmMARdeDicas é a nova plataforma criada pelo MAR Shopping Matosinhos para oferecer horas de conteúdos de lazer e entretenimento para as famílias experimentarem no conforto e na segurança das suas casas.

Treinar em casa, em família

Atividades desportivas online | sáb.: 11h, 17h

A DançAlfragide apresenta, em tempo de isolamento, um novo projeto - Aulas de Yoga para a Família e Aula de Preparação Física e Alongamentos - que alia a dança à saúde mental e física. Todos os sábados as famílias são convidadas a esticar o corpo!

D. Maria II regressa a casa

Teatro online | a partir 30 jan.

A Salinha Online do D. Maria II está de regresso. A partir de 30 de janeiro, o D. Maria II volta a exibir mais de 20 histórias pensadas para a infância e realizadas por diversos artistas, a partir das suas próprias casas.

Todos à cozinha! Canelones tricolores

Receita

Com 300 gr salmão fumado, 1 requeijão, 2 pacotes de natas, 2 pacotes espinafres congelados, canelones e queijo ralado obtenha um prato saboroso, que vai ser apreciado por todos. Inclua os miúdos na confeção.

