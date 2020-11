Já sabe o que vai fazer com a família esta semana? Tome nota de uma sugestão para cada dia

Na cozinha: Creme de Castanhas e Cogumelos

2 nov. | receita | M/0

Com o São Martinho à porta, eis que a rainha da típica tradição dos magustos, com as suas fogueiras, se faz evidenciar: a castanha. Além de muito saboroso, este é um alimento tipicamente outonal que pertence à família dos frutos gordos e amiláceos. Esta é uma receita para incluir a castanha na alimentação outonal de toda a família.

Mimosa Fruta Batida: Ganhe uma Lancheira Térmica

3 nov. | passatempo | M/0

Participe no passatempo da Mimosa e ganhe uma lancheira térmica para levar os iogurtes favoritos dos miúdos para a escola. A promoção Mimosa Fruta Batida, iogurte delicioso com polpa de fruta, é válida até 31 de outubro.

Citânia de Sanfins: da Idade do Ferro

4 nov.: 9.30h-17h | passeio | M/0

A Citânia de Sanfins é uma das mais importantes estações arqueológicas da cultura castreja do noroeste peninsular. Povoado fortificado da Idade do Ferro, romanizado, aqui se encontram preocupações medievais e modernas. Com uma área superior a 15 hectares, cercada por várias linhas de muralhas, a sua malha interna mostra uma organização com mais de 150 construções.

O rei de Portugal: uma viagem pelo Centro Interpretativo da História do Bacalhau

5 nov.: 10h-20h | exposição | M/0

O Centro Interpretativo da História do Bacalhau, em Lisboa, é um espaço onde se conta uma das mais épicas histórias de Portugal - a descoberta da Terra Nova e a aventura nos mares gelados pela pesca do bacalhau. A exposição é dedicada ao bacalhau e à ligação dos portugueses com o mar. Através da tecnologia, conta-se a aventura da descoberta da Terra Nova e das campanhas de pesca nos mares gelados do Atlântico Norte.

O Castelo das torres verdes

6 nov.: 10h-12.30h, 14h-17.30h | Porto de Mós | passeio | M/0

Após subir a colina do castelo pelas ruas da vila encontra o Castelo de Porto Mós, que ganha destaque pelos seus dois coruchéus em tons de verde. À época da Reconquista cristã, tendo as forças de D. Afonso Henriques avançado até à linha do rio Tejo, Porto de Mós tornou-se um ponto estratégico na defesa de Leiria. A tradição refere como seu Alcaide o ilustre D. Fuas Roupinho. Vale a pena visitar!

Ao piano: O Pequeno Jardim do Sr. Lacerda

7 nov.: 11h | espetáculo | Teatro Nacional de São Carlos | M/6

A partir de "Trente-six histoires pour amuser les enfants d'un artiste" de Francisco Lacerda chega um espetáculo, para toda a família, ao Teatro Nacional de São Carlos, no dia 7 de novembro.

A história do "Monstro das Cores"

8 nov.: 11h | Hora do Conto | Mar Shopping Matosinhos | M/4

Novembro é aquele mês em que já apetece ficar em casa quando a chuva cai lá fora. Para tal, nada melhor do que uma hora do conto para aconchegar. O livro “Monstro das Cores” explica as emoções às crianças através das cores. A personagem principal é um monstro que muda de cor consoante o que está a sentir.