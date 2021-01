Já sabe o que vai fazer com a família esta semana? Tome nota de uma sugestão para cada dia

Volta ao mundo sem sair do sofá

18 jan. | passeio virtual | m/0

A Internet dá acesso virtual a alguns dos lugares mais conhecidos e fascinantes do mundo. Não substitui a experiência ao vivo, mas permite dar a conhecer às crianças uma visão do que as espera lá fora e dos passeios que podem fazer quando tudo passar. Neste artigo, deixamos dez sugestões que vão permitir passar bons momentos em família e projetar muitos sonhos em conjunto.

Um livro-jogo para explorar

19 jan.: 10h | jogo online | m/0

Conheça o livro-jogo dedicado ao autor do projeto da Casa da família Santiago, em Matosinhos, o arquiteto Nicola Bigaglia. Através das redes sociais do Museu da Quinta de Santiago e da Câmara Municipal de Matosinhos explore o livro-jogo dedicado a este autor - arquiteto, aguarelista e modelador de origem italiana que se radicou em Portugal em 1888.

Google criativo: Play with Arts & Culture

20 jan. | jogos | m/0

Brincar é talvez uma das melhores maneiras de aprender coisas novas. Por isso os programadores criativos do Google Arts & Culture Lab criaram o "Play with Arts & Culture" - uma coleção de cinco jogos interativos que tornam a arte, a cultura e a história acessíveis de uma maneira divertida e educacional em jogos intergeracionais.

Dar asas à imaginação!

21 jan.: 16h | oficina online | Câmara Municipal de Sesimbra | m/2

A hora do conto online é uma atividade de animação do livro e da leitura, organizada pelo Município de Sesimbra. As crianças são convidadas a entrar no mundo do “faz de conta” a partir da leitura ou dramatização de uma história com livros. No ateliê online do dia 21, o desafio é para dar asas à imaginação: recortar ou rasgar para fazer uma obra de arte.

Powebirds: nova série no Canal Panda

22 jan.: 9h, 17h | televisão | Canal Panda | m/0

Para fazer companhia aos miúdos, o Canal Panda entra no novo ano com o pé direito com novas séries. “Powerbirds” é uma delas. Para acompanhar de segunda a sexta-feira, às 9h e às 17h, e aos fins de semana, às 10.30h e às 17.45h.

