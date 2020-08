Filminhos Infantis em Agosto

Cinema| 3 ago. | M/4

Este ano, os filminhos à solta não vão de férias e o programa de agosto ficará disponível já a partir do primeiro dia do mês no videoclube da Zero em Comportamento. A história começa com um pai que parte para uma longa viagem. De seguida, pode entrar em casa da Miriam e depara-se com uma grande inundação!

FESTinha por FEST

Espinho | 4 ago.: 10.30h | M/3

Este ano o FEST – Novos Realizadores | Novo Cinema está de volta com uma seleção de curtas metragens dedicada ao público mais jovem – FESTinha, que ocupará o Auditório da Junta de Freguesia. Vai poder contar com filmes para maiores de 10, 12 e 16 anos.

Canoagem no Rio

Moita | 5 ago.: 14.30h | M/6

De forma a incentivar a prática de desporto ao ar livre, hábitos de vida saudáveis na população, valorizando também o património local e a zona ribeirinha do concelho à beira Tejo, a Câmara Municipal da Moita dá a oportunidade de praticar, gratuitamente - canoagem, na Praia Fluvial do Rosário.

Mistérios na Colina de São Roque

Lisboa | 6 ago.: 10h | 3-15

A colina de São Roque está cheia de mistérios. Não perca tempo e descubra-os, em família, através de um roteiro cheio de desafios divertidos e surpreendentes que parte do Museu de São Roque e termina no Convento de São Pedro de Alcântara.

Charlie Brown e Snoopy na TV

Televisão | 7 ago. | M/0

As férias dos mais pequenos não vão ser aborrecidas com a programação do Zig Zag. O Charlie Brown, o Snoopy e os seus amigos estão de volta para animais as tardes de verão passadas em casa. Quem é que não conhece o Charlie Brown, o Snoopy e os seus amigos?

Geossítios ao Luar

Arouca | 8 ago.: 18h-22h | M/6

Os serões de sábado, durante o mês de agosto vão ser mais animados com as visitas interpretadas.Rota dos Geossítios ao Luar é o mote para as visitas interpretadas que animarão os serões de sábado, durante o mês do agosto. Os participantes poderão explorar alguns dos encantos do itinerário a “Freita: a serra encantada”, através de um percurso pedonal interpretado.

Homem de Armas por um dia

Lisboa | 9 ago.: 14h | M/0

Viaje no tempo e vivencie momentos de História viva e conheça o dia a dia de um Homem de Armas na Idade Média. Leve os mais pequenos ao Castelo de São Jorge e entre na era medieval, descubra a exposição de Armaria, assista a demonstrações e explicações e participe num treino de esgrima.