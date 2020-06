O fado e a história de um povo

Espetáculo | 22 jun.: 21.30h | M/6

O Teatro Politeama continua de portas fechadas, mas não é por isso que os seus espetáculos deixam de chegar a casa das famílias. Aproveite para assistir ao espetáculo "Fado - História de um Povo" até dia 22 de junho, às 21.30h.

Filipe La Féria construiu um espetáculo onde revisita a História do Fado, desde as suas origens até à atualidade, numa encenação que articula o Fado com o Teatro, o Musical, o Circo e o Bailado.

Dr. Jerónimo e as marionetas

Teatro de Marionetas | 23 jun.: 11h-11.30h | M/3

Jerónimo e Rodrigo tornam-se uma dupla inseparável nesta fase de isolamento e passam a partilhar algumas atividades como jogar xadrez, ver televisão ou regar plantas. Um dia Rodrigo sente curiosidade pelo exterior e desconhecendo a realidade e as regras em período de pandemia, decide sair.

No regresso traz consigo o vírus que tanto assusta o mundo. Jerónimo terá agora de desinfetar e salvar o boneco de madeira sem que se prejudique. Um teatro de Marionetas para assistir terça-feira, dia 23 de junho às 11h.

São João: por do sol no Planetário

Atividades | 24 jun.: 15h-17h | M/3

Este ano, a noite de S. João não acaba na praia a ver o nascer do Sol, mas no Planetário do Porto – Centro de Ciência Viva a ver o sol. Na celebração de um Santo tão popular, faça uma viagem ao passado recuperando a primeira origem desta festa: o solstício de verão.

A verdade é que não vai precisar de um balão para viajar até ao sol e descobrir os segredos desta estrela, com imagens nunca vistas da sua turbulenta superfície. A proposta para dia 24, às 15h, é a de fazer observação solar com telescópios.

À descoberta do Reservatório da Mãe d’Água das Amoreiras

Visita | 25 jun.: 11h, 14h, 16h | | M/0

Durante o mês de junho, de terça a sábado, o Reservatório da Mãe d’Água das Amoreiras proporciona às famílias visitas guiadas. Além de um caracter utilitário, foram-lhe atribuídas qualidades artísticas que deram o estilo grandioso que apresenta, dotado de uma forte sacralidade.

Vamos fazer uma história!

Leituras | 26 jun. | M/3

“Faz História” é o novo podcast da FNAC - uma seleção de 20 contos inspiradores alguns contados por alguns rostos, e vozes bem conhecidas como a de Ricardo Araújo Pereira, Carlão, Ana Bacalhau, Filipe Gonçalves, Lara Afonso, Paulo Fernandes, Capicua, entre outros.

O intuito é levar os mais novos por viagens literárias com histórias inspiradoras sobre 20 figuras históricas e personalidades conhecidas em todo o mundo, que marcaram a diferença em distintas épocas e áreas, como Albert Einstein, Cleópatra, Frida Khalo, Anne Frank, Mahatma Gandhi, Leonardo Da Vinci, Abraham Lincoln e muitas outras.

Porto: há yoga no Parque

Desporto | 27 jun.: 11h-12h | M/0

Corpo são em mente sã já dizia o poeta romano Juvenal! No próximo sábado o Parque de Serralves vai dar lugar a uma sessão de yoga para as famílias. Esta vai ser uma oportunidade de aproximação a esta ciência espiritual que convida a refletir sobre a ligação entre o corpo e a Natureza.

Dominguinhos inpiradores

Hora do Conto | 28 jun.: 11h | M/4

As manhãs em casa podem ser muito criativas e animadas com os Dominguinhos online do Mar Shopping Matosinhos. “Vamos ajudar a Terra!” é o livro com uma história interativa, que vai levar os leitores numa viagem de aprendizagem para salvar a terra.

