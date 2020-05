Curtinhas para ver e brincar em casa

Cinema | 11 mai. | M/3

O Curtas Vila do Conde preparou uma seleção de curtas-metragens de animação, para os serões em família, durante o mês de maio. A seleção parte do catálogo da secção para os mais novos “Curtinhas” que passaram pelas últimas edições do festival.

Uma viagem de "Poemas com Tinta"

Leitura | 12 mai.: 11h | M/0

Durante os meses de maio e junho o Animateatro volta a ter contacto com o seu público através do online. A proposta passa por duas rubricas feitas à medida de adultos e crianças. Para os mais pequenos, a proposta passa pela atividade "Poemas com Tinta”. Aqui, o objetivo é fazer a fusão entre a palavra “Poesia” e a palavra “Tinta” e propor uma pequena viagem a públicos distintos com pequenos momentos de vida, expressa em palavra, figura e emoção.

Bons momentos Estrelas & Ouriços

À conversa no Instagram | 13 mai.: 18h

Numa altura em que o isolamento nos mantém longe das pessoas, as redes sociais são as nossas melhores aliadas para comunicar com os outros. Esta regra também se aplica à Estrelas & Ouriços, que todas as quartas e sextas-feiras, às 18h, está à conversa com convidados especiais no Instagram. Esta semana, a convidada será Diana Gonçalves, da Wells.

Esculturas Instantâneas para descobridores

Desafio | 14 mai. | M/0

O Padrão dos Descobrimentos lançou um novo desafio: só tem de ficar parado, imitar uma bela escultura e dar asas à imaginação, escolhendo a sua personagem favorita, entre as 33 representadas no monumento. Para tal, basta reunir alguns objetos em casa e com eles recriar a personagem ou personagens e preparar um cenário para a figura ou conjunto escolhido, fotografar e partilhar no evento de facebook até 31 de maio.

Cinemateca Júnior apresenta Lanterna Mágica

Espetáculo | 15 mai. | M/0

Durante o isolamento social Cinemateca Júnior a Cinemateca Júnior leva até à sua casa um espetáculo intemporal. Aconchegue-se no sofá e assista ao fabuloso espetáculo da lanterna mágica do professor Mervyn Heard, acompanhado por Filipe Raposo ao piano, e por Vanessa Sousa Dias como narradora.

No sofá: Snow – Uma Viagem Heróica

Cinema | 16 mai.: 11.25h | M/6

O canal Cinemundo apresenta uma programação pensada para os mais novos aos fins de semana. Acompanhe-a! “Snow – Uma Viagem Heróica” passa no dia 16, às 11.25h.

Ateliê de Educação Ambiental a Norte

Oficina | 17 mai.: 11h| M/4

Este mês, os Dominguinhos invadem a programação do Mar Shopping Matosinhos com muita animação. Nesta semana da família, a ideia é comemorar e fazer um jogo para jogar a dois utilizando material reciclável, construir um vaivém com garrafas plásticas e asas de garrafão.