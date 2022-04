Recorde-se que, até 30 de abril, os visitantes dos centros MAR Shopping poderão contar com Refresh Hubs – espaços com muitas dicas para um refresh – e que muitos dos centros comerciais do grupo Ingka Centres acolherão esta primavera no âmbito da iniciativa conjunta “Renew and Improve”.

No seu workshop, que terá lugar no sábado, dia 23 de abril, às 15h00, no MAR Shopping Matosinhos, Márcia Cunha (30,3 K seguidores) irá partilhar o poder transformador da organização. Neste workshop, a organizer explicará aos participantes como reorganizar os seus espaços de uma vez por todas, mudando as sua vidas para sempre.

“Se a sua ideia de arrumação é livrar-se de uma coisa desnecessária por dia ou limpar o seu quarto um pouco de cada vez, então tem razão. Não terá um grande efeito sobre sua vida. No entanto, se mudar a sua abordagem, arrumar pode ter um impacto imensurável. De facto, é isso que significa pôr a casa em ordem”, afirma Márcia Cunha.

No dia seguinte, dia 24 de abril, às 15h00, é a vez de Marta Flores (76,8 K seguidores) assumir a condução de um novo workshop no Refresh Hub do MAR Shopping Matosinhos.

Este será dedicado a ensinar uma maquilhagem para o dia a dia, com rotina de pele e aplicação dos diferentes produtos. Será uma masterclass com aplicação de produtos numa modelo, que a plateia poderá depois aplicar em casa.